El Festival de cine de Berlín se enfrenta al pasado nazi y a la amenaza de la ultraderecha

bEl Festival Internacional de Cine de Berlín se enfrenta a esta semana, dentro y fuera de la pantalla, al peso del pasado nazi y a la amenaza del resurgimiento de la ultraderecha.

La 74ª edición de la Berlinale, como se conoce al evento, se ganó la reputación de enfrentarse frontalmente a la realidad política con películas de gran repercusión y acalorados debates.

La directora alemana Julia von Heinz reunió a una improbable pareja, la actriz estadounidense Lena Dunham y el británico Stephen Fry, para su drama "Treasure", sobre un superviviente del Holocausto que regresa a Polonia con su hija periodista.

La película, inspirada en una historia real, muestra su viaje tras la caída de la cortina de hierro, después de décadas de silencio familiar sobre la época nazi.

Fry interpreta al aparentemente jovial Edek, que busca conectar con su estirada hija Ruth (Dunham).

Sus viajes les llevan a la casa de la infancia de Edek, donde descubren que una familia que vive en su antiguo piso sigue utilizando el juego de té de porcelana de sus padres, la cubertería de plata y un sofá de terciopelo verde que abandonaron al ser deportados.

Temiendo que sea la última oportunidad de conservar sus recuerdos, Ruth convence a Edek para que regrese a Auschwitz.

"Nueva perspectiva"

Tras la proyección, von Heinz declaró que el aumento de los incidentes antisemitas tras el inicio de la guerra en Gaza la impulsaron a terminar la película para la Berlinale.

"Nunca habrá suficientes historias que contar sobre esto y creo que le estamos dando una nueva perspectiva", contestó ante la insinuación de que hay "suficientes" películas sobre la época nazi.

Fry, que tiene antepasados asesinados en Auschwitz, añadió que "aunque la historia no se repita, como alguien dijo alguna vez, rima y hay sentimientos similares que como sabemos están surgiendo".

Dunham, que también tiene antepasados que murieron en el Holocausto, insistió en que sus lecciones están arraigadas en la experiencia judía y la trascienden.

"Es importante reconocer que la ultraderecha, aquí o en Estados Unidos, tiene una cantidad increíble y sorprendente de retórica antisemita y también una cantidad sorprendente de retórica islamófoba, antinegra y tránsfoba", afirmó.

"Superhéroes" de la resistencia

"From Hilde, With Love", protagonizada por Liv Lisa Fries, de la serie de éxito internacional "Babylon Berlin", también se estrenó en el festival durante el fin de semana.

Narra la historia real de Hilde Coppi, miembro del grupo de resistencia antinazi "Orquesta Roja", que dio a luz en prisión mientras esperaba su ejecución por "alta traición" en 1942.

El director Andreas Dresen creció en la comunista Alemania del Este, donde los miembros de la resistencia solían ser retratados como "superhéroes".

En esa región, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira actualmente a obtener importantes victorias en unas elecciones estatales clave este año.

"El terror político forma parte de nuestro presente y desgraciadamente no está tan lejos como querríamos", añadió.

Su película es una de las 20 que compiten el sábado por el Oso de Oro del festival, su premio más prestigioso.

Ultraderecha alemana

Ambas películas se estrenaron en medio de un intenso debate sobre si la Berlinale debería seguir invitando a políticos de la AfD a sus galas.

La formación está en el centro de la polémica después de que saliera a la luz el mes pasado que varios de sus miembros hablaron de la expulsión masiva de personas de origen extranjero en una reunión secreta cerca de Berlín.

Tras insistir inicialmente en que asistieran los miembros electos, la Berlinale dio marcha atrás y desinvitó a cinco cargos de la AfD, una decisión ampliamente elogiada pero también criticada por algunos, que consideraron que la cultura democrática implica tolerar incluso opiniones ofensivas.

La actriz mexicano-keniana Lupita Nyong'o, primera persona negra en dirigir el jurado del festival, fue preguntada sobre si habría asistido a la ceremonia inaugural el jueves en presencia de cargos de ultraderecha.

"Me alegro de no tener que responder a esa pregunta" y de "no tener que estar en esa posición", declaró.