Película "Bob Marley: One Love" domina la taquilla en los Estados Unidos

1. "Bob Marley: One Love - $27,7 millones.



2. "Madame Web - $15,2 millones.



3. "Argylle - $4,7 millones.



4. "Migration - $3,8 millones.



5. "The Chosen - $3,4 millones.



6. "Wonka - $3,4 millones.



7. "The Beekeeper - $3,3 millones.



8. "Anyone But You - $2,4 millones.



9. "Lisa Frankenstein - $2 millones.



10. "Land of Bad - $1,8 millones.