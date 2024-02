'The Zone of Interest' arrebata el BAFTA a Bayona premio a mejor película en lengua no inglesa

Conoce la obra galardonada en BAFTA, The Zone of Interest, del director Jonathan Glaze ( ARCHIVO )

La cinta 'The Zone of interest' ('La zona de interés'), del británico Jonathan Glazer, ganó este domingo en Londres el BAFTA a mejor película en lengua no inglesa, categoría en la que competía con 'La sociedad de la nieve' del director español Juan Antonio Bayona.

Con el filme galardonado, Glazer sumerge al espectador en la vida familiar de un comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, jefe del campo de las SS en Auschwitz en 1944, para narrar el horror con un impactante trabajo, compuesto íntegramente de planos fijos.

La película cuenta con la sobresaliente interpretación de la alemana Sandra Hüller y, según la crítica, será recordada como una de las grandes historias sobre el Holocausto.

El filme ganador ya se hizo con el Gran Premio del Jurado (la Palma de Plata) en el festival de Cannes (Francia), al igual que el Premio FIPRESCI de la Prensa.

Su director, Jonathan Glazer, es sobre todo conocido por su anterior trabajo, su cuarto largometraje, 'Under the Skin' ('A flor de piel'), con Scarlett Johansson.

Los ganadores

Al recoger el galardón hoy, Glazer, visiblemente emocionado y sorprendido, indicó que recibir el BAFTA le resultaba "una experiencia extracorpórea", mientras que el productor, James Wilson, agradeció al director "su virtuosismo y su amistad".

"Los muros no son nuevos ni antes ni después del Holocausto y parece claro ahora que deberíamos preocuparnos de los inocentes que están siendo asesinados en Gaza o Yemen o Mariúpol o Israel", dijo Wilson.

La película se impuso a 'Anatomy of a fall' ('Anatomía de una caída'), a la estadounidense rodada en coreano 'Past Lives' ('Vidas pasadas'), al documental ucraniano '20 days in Mariupol' ('20 días en Mariúpol') y 'La sociedad de la nieve' del español Juan Antonio Bayona.

El director español, que venía de ganar el Goya a la mejor dirección por este filme, su cuarto Goya como director en su trayectoria artística, se quedó así a las puertas en los BAFTA, al igual que le ocurrió en los últimos Globos de Oro, donde esa película también partía como una de las aspirantes en habla no inglesa.

Basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, 'La sociedad de la nieve' narra los testimonios de los 16 supervivientes del accidente del avión estrellado el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de Los Andes y que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile.

De sus 45 ocupantes, 12 murieron en el impacto y otros 17 no sobrevivieron a las duras condiciones climatológicas, la falta de alimentos y las heridas a lo largo de los 72 días que tardaron en ser rescatados.

La sociedad de la nieve La "Sociedad de la nieve" volverá a estar presente en la gala de los Óscar, a principios de marzo, donde opta a dos estatuillas, en el apartado de mejor película internacional y mejor maquillaje y peinado.