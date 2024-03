America Ferrera, la estrella latina de "Barbie"

"Es complicado reconciliar el casi cuento de hadas que ha sido mi viaje, con la que sé que es la realidad de la gran mayoría de las personas como yo". Así ha hablado America Ferrera sobre su papel como mujer latina en la industria de Hollywood.

Lo ha hecho para la BBC, tras entrar en la lista de "100 mujeres" que, según este medio, han sido influyentes e inspiradoras durante el año pasado. Y es que tras el éxito de "Barbie", la actriz, nominada al Óscar, parece dispuesta a comerse el mundo.

Estudiante con vocación

De ascendencia hondureña y lenca, America Georgina Ferrera nació el 18 de abril de 1984 en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Hija de América Griselda Ayes y Carlos Gregorio Ferrera, es la menor de seis hermanos.

Sus orígenes fueron humildes y lo tuvo siempre presente: "desde muy temprano mis padres, más concretamente mi madre, me enseñaron que tenía que aprovechar cada oportunidad de tener una educación, que esa era la razón por la que habían emigrado", dijo a BBC.

Pero, a pesar de tener clara la importancia de los estudios, su vocación estaba todavía más definida: ya de pequeña, hizo algún que otro papel en obras de teatro escolar y recibió lecciones de actuación.

De hecho, dejó sus estudios superiores para seguir su carrera como actriz, pero los retomó graduándose en 2013 en una doble especialización en teatro y relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California.

Su trayectoria profesional comenzó en 2002, año en el que America tuvo algunos papeles cinematográficos, televisivos y teatrales, como:

`Real Women Have Curves´ (2002).

`Gotta Kick It Up!´ (2002).

`Touched by an Angel´ (2002).

Continuó trabajando hasta 2006 en otros proyectos comoÑ

`Plainsong´ (2004).

`How the Garcia Girls Spent Their Summer´ (2005).

`The Sisterhood of the Traveling Pants´ (2005).

`Steel City´ (2006).

America Ferrera está nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por `Barbie´. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

La "fea" más influyente

Pero fue en 2006 cuando America saltó a la fama al interpretar a la protagonista del "remake" estadounidense de la exitosa telenovela colombiana `Yo soy Betty, la fea´, conocida como `Ugly Betty´.

Su interpretación de Betty Suarez le valió varios premios, entre ellos el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el Premio Primetime Emmy, convirtiéndose en la primera mujer latina en ganar este galardón como actriz principal.

La popularidad de la actriz, gracias al proceso que ella misma definió como "Bettificación" para transformarse en el característico personaje, creció tanto que la revista Time incluyó a America Ferrera en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2007.

Recientemente, la intérprete habló con Entertainment Tonight sobre un posible regreso de la serie: "creo que durante bastante tiempo ha habido un deseo muy profundo de ello, porque la familia que somos ´Ugly Betty´ estamos muy unidos y nos queremos muchísimo. Creo que todos regresaríamos sin dudarlo".

Después de `Ugly Betty´, Ferrera ha continuado con su carrera en series como:

`The Good Wife´ (2011-2013).

`Superstore´ (2015-2021).

`WeCrashed´ (2022).

También ha seguido trabajando en el cine en películas como:

`Under the Same Moon´ (2007).

`Our Family Wedding´ (2010).

`It's a Disaster´ (2012).

La saga `How To Train Your Dragon: The Hidden World´.

En cuanto a su vida personal, America está casada desde 2011 con el actor y director Ryan Piers Williams y tienen dos hijos en común. Por lo demás, ha mantenido un perfil bajo salvaguardando su privacidad.

America Ferrera estuvo presente en la entrega de la 81 edición de los Globos de Oro el 7 de enero en Beverly Hills (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Nominada a los Óscar

Pero a partir de 2023, America Ferrera ha vuelto a crecer en popularidad a raíz de su participación en una de las películas del momento, `Barbie´, de la directora Greta Gerwig, y donde la actriz acompañó a Margot Robbie y Ryan Gosling en el elenco.

De su participación en el filme, gran parte del público ha destacado el monólogo que su personaje, Gloria, lleva a cabo sobre el papel de la mujer en la sociedad. Pero, recientemente, la actriz ha confesado que, realmente, nunca memorizó el texto original del guion.

"No me gusta memorizar líneas como ésas porque luego me atasco a la hora de decirlas ya que, en cierto modo, se sienten monótonas... Prefiero quedarme simplemente con la idea y recordarla, para así darle mayor sentimiento", explicó al programa Jimmy Kimmel Live al que acudió como invitada.

Este papel le ha valido a America Ferrera la nominación al Óscar como mejor actriz de reparto, una noticia ante la que se mostró "atónita y conmovida", además de "muy orgullosa de poder traer representación latina a los premios este año", según expresó en un comunicado a la CNN.

Además, la actriz ha tildado la ausencia de Greta Gerwig entre los nominados a mejor director de "decepcionante" en una entrevista con Variety.

Según la actriz: "Greta ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecérselo: ha creado este mundo cogiendo algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global".

(EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Ferrera también opinó sobre la falta de una nominación a mejor actriz para Margot Robbie.

Ferrera explicó que "lo que ella hace como actriz es increíble, y una de las cosas es lo fácil que hace que parezca todo... Tal vez la gente se dejó engañar pensando que el trabajo parece fácil, pero Margot hace magia".

Sea como sea, la que sí aspira a hacerse con la estatuilla dorada por su trabajo en la película rosa, es ella. Y, dado que su 40 cumpleaños está a la vuelta de la esquina, parece que esta sería la mejor forma de celebrarlo.