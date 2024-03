Estrellas a las puertas del Óscar

Ganar un Óscar. Esa es, para muchos, una meta imprescindible en la carrera de un intérprete. El máximo reconocimiento al que aspirar en un palmarés. La prueba definitiva de su valía. La mayor recompensa por su trabajo.

Sin embargo, son muchos los actores y actrices que, a pesar de haber triunfado en Hollywood, nunca se han hecho con el preciado galardón. Y, sin embargo, son más que reconocidos por el público y la crítica como grandes intérpretes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/55013029884-1.jpg Glenn Close tiene el récord de mayor número de nominaciones sin premio: un total de ocho veces ha estado cerca de hacerse con el premio. (EFE/EPA/CHRIS PIZZELLO /POOL)

Glenn Close

Hablar de Glenn Close es hablar de "la maldición" de ese Óscar que nunca llega a pesar de las oportunidades. Y es que tiene el récord de mayor número de nominaciones sin premio: un total de ocho veces ha estado cerca de hacerse con el premio.

En concreto, la actriz ha estado nominada por ´The World According´ (1982), ´The Big Chill´ (1983), ´The Natural´ (1984), ´Fatal Attraction´ (1987), ´Dangerous Liaisons´ (1988), ´Albert Nobbs´ (2011), ´The Wife´ (2018), ´Hillbilly Elegy´ (2020). Pero, en todas las ocasiones, ha vuelto a casa con las manos vacías.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/55013029884-2.jpg Robert Downey Jr. nunca se ha hecho con la preciada estatuilla. Sin embargo, esto puede cambiar en la próxima edición, ya que es uno de los candidatos a hacerse con el premio a mejor actor de reparto por su papel en ´Oppenhaimer´. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Robert Downey Jr.

El protagonista de ´Iron Man´ y uno de los personajes más importantes de Marvel, es también uno de los actores más taquilleros de la historia al que le acompañan otros éxitos como ´Chaplin´ (1992), ´Sherlock Holmes´ (2009) o ´Tropic Thunder´ (2008).

Pero, a pesar de que por las dos últimas citadas fue nominado al Óscar, nunca se ha hecho con la preciada estatuilla. Sin embargo, esto puede cambiar en la próxima edición, ya que es uno de los candidatos a hacerse con el premio a mejor actor de reparto por su papel en ´Oppenhaimer´.

Aunque la competencia, con nombres como Mike Ruffalo, Ryan Gosling o Robert de Niro no se lo pondrá fácil. Pero, quién sabe, quizá sea esta la vez en la que Robert se lleve la estatuilla a casa.

Saoirse Ronan

A pesar de su juventud, Saoirse Ronan (29 años), ya ha sido nominada ni más ni menos que cuatro veces a los Óscar. De hecho, recibió su primera candidatura con 13 años, por su papel en ´Atonement´ (2007), para la categoría a mejor actriz de reparto.

Después, ha sido nominada otras tres veces, ya a mejor actriz, por su trabajo en ´Brooklyn´ (2015), ´Lady Bird´ (2017) y ´Little Women´ (2020). Sin embargo, ninguna de ellas se ha hecho con el premio, aunque, dada su edad, todavía le quedan oportunidades de sobra para que una de las próximas veces sea la definitiva.

Ian Mckellen

Fue Gandalf en toda la saga de ´El Señor de los Anillos´, tanto en la trilogía de ´The Lord of the Rings´ como en la de ´The Hobbit´. Y también dio vida a Magneto en varias entregas de la saga ´X-Men´.

Sin embargo, Ian McKellen no ha conseguido ser reconocido con un Óscar. Fue nominado por ´Gods and Monsters´ (1998) y por ´The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring´ (2001). Pero ninguna de las dos veces regresó a casa con el premio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/55013029884-4.jpg La ausencia de Margot Robbie por ´Barbie´ entre las candidatas a los Óscar este año ha sido muy criticada. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Margot Robbie

A pesar de estar en boca de todos, el nombre de Margot Robbie no se asocia, hoy en día, con ningún premio Óscar. Y eso que, tras el éxito de ´Barbie´ en taquilla, muchos daban por hecho que la encargada de dar vida a la muñeca de Mattel estaría entre las nominadas.

Sin embargo, no ha sido así y, a pesar de haber entusiasmado a la crítica y al público, y de haber formado parte de múltiples quinielas, la actriz no se encuentra entre las candidatas al galardón a mejor actriz.

Este suceso, que ha sido duramente criticado por algunas voces, ha hecho que muchos recuerden otra película por la que creen que Margot habría merecido el premio: ´Babylon´ (2022). Sin embargo, la actriz tendrá que esperar a que, quizá más adelante, llegue su momento.

Edward Norton

Tres películas, ´Primal Fear´ (1997), ´American History X´ (1999) y ´Birdman´ (2014), son las que podrían haberle dado un Óscar a Edward Norton, pues por todas ellas fue nominado a los premios.

Sin embargo, el actor no ha sido premiado todavía, y ya hace una década de su última nominación. Pese a todo, con 54 años, todavía le queda bastante tiempo en activo para seguir peleando por el premio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/55013029884-3.jpg Annette Bening es otra de las actrices que ha recibido varias nominaciones a los Óscar sin premio, en concreto, cuatro. Ahora, tiene una nueva oportunidad gracias a su papel en ´Nyad´ (2024), porque vuelve a estar nominada en la categoría de mejor actriz. (EFE/ ARMANDO ARORIZO)

Annette Bening

Annette Bening es otra de las actrices que ha recibido varias nominaciones a los Óscar sin premio, en concreto, cuatro: ´The Grifters´ (1991), ´American Beauty´ (2000), ´Being Julia´ (2004) y ´The Kids Are All Right´ (2010).

La primera de ellas fue como mejor actriz de reparto, mientras que las otras candidaturas fueron a mejor actriz. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones la nominación se transformó en galardón.

Pero ahora, Annette tiene una nueva oportunidad gracias a su papel en ´Nyad´ (2024), porque vuelve a estar nominada en la categoría de mejor actriz. No obstante, las quinielas apuntan a Emma Stone como ganadora, pero hasta que no tenga lugar la ceremonia, no hay nada decidido.

Hay muchos otros actores que, a pesar de tener una carrera de renombre, no han conseguido ningún Óscar como:

Ed Harris.

Sigourney Weaver.

Tom Cruise.

Liam Neeson.

Michelle Williams.

Ralph Fiennes.

Naomi Watts.