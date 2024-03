'Oppenheimer', preparada para arrasar en unos Óscar con Bayona y Alberdi en liza

'Oppenheimer', de Christopher Nolan, llega dispuesta a arrasar esta noche en la 96 edición de los Óscar, en la también buscan premio el español Juan Antonio Bayona, a mejor película internacional para 'La sociedad de la nieve', y la chilena Maite Alberdi, en documentación para 'La memoria infinita'.

A las 4:00 de la tarde, hora de Los Ángeles, comenzará en el Teatro Dolby una gala presentada por Jimmy Kimmel en la que la cinta de Nolan sobre el 'padre de la bomba atómica' es la gran favorita, con 13 nominaciones, entre ellas:

Mejor película, dirección, actor Cillian Murphy.

Secundario, Robert Downey Jr, o secundaria Emily Blunt.

'Poor Things', del griego Yorgos Lanthimos, llega con 11 nominaciones, y 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, con 10. Ambas cintas tienen en sus actrices protagonistas -Emma Stone y Lily Gladstone- sus bazas más fuertes en la lucha por el premio más disputado de la noche.

Si Stone gana será su segundo Óscar tras el logrado por 'La La Land' (2016), mientras que en el caso de Gladstone, haría historia en los premios si se lo lleva puesto que sería la primera actriz indígena estadounidense en ganarlo.

En el apartado masculino, a Murphy parece que nadie le podrá arrebatar su Óscar a mejor actor, al igual que a su compañero en el flim Downey Jr, como mejor actor de reparto.

Pero Brad Pitt, nominado también en esta categoría por 'Barbie', tratará de sacar los colores a la Academia de Hollywood y lograr un premio de revancha por el ninguneo en las nominaciones para Margot Robbie, la protagonista de la historia de la muñeca, y para su directora, Greta Gerwig.

Muchas espectativas

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/10/313edd72b4953f4baa210b830181e5cdbd405d00w.jpg 'Barbie', al igual que Oppenheimer ha marcado una lucrativa guerra. (EFE)

Una ceremonia en la que Juan Antonio Bayona buscará el Óscar a mejor película internacional para 'La sociedad de la nieve', sobre la conocida como 'tragedia de los Andes', aunque tiene en frente a duros competidores, como 'The Zone of Interest', del británico Jonathan Glazer, o 'Perfect Days', del alemán Wim Wenders (aunque compite por Japón).



Y Alberdi tratará de hacerse con la estatuilla al segundo intento tras la nominación de 'El agente topo' en 2020. Esta vez lo intentará con 'La memoria infinita', una historia de amor entrelazada con la muerte, que competirá con, entre otros, '20 días en Mariúpol' y 'Las cuatro hijas'.



Los españoles Pablo Berger en animación, por 'Robot Dreams' y David Martí, Montse Ribé y Ana López-Puigcerver en maquillaje y peluquería por 'La sociedad de la nieve', completan las opciones hispanas en la gala, junto al mexicano Rodrigo Prieto, que opta a mejor dirección de Fotografía por 'Killers of the Flower Moon'.



Es la cuarta nominación de Prieto tras las de:

'Brokeback Mountain' (2005).

'Silence' (2017).

'The Irishman' (2020).