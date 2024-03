Muere actor de la serie "El planeta de los simios"

El veterano actor de Hollywood Ron Harper, quien se destacó por su rol como el astronauta Alan Virdon en la serie de televisión de los años 70 "El planeta de los simios" basada en la clásica película de ciencia ficción de Charlton Heston del mismo nombre, ha fallecido por causas naturales en su casa de West Hills, California.

Su hija Nicole lo ha anunciado a The Hollywood Reporter. Ron Harper también trabajó en la serie de televisión "Land of the Lost" en 1976, y apareció en "The Tall Man" y "Laramie".

Más recientemente, Ron trabajó junto a Ben Affleck y Kate Beckinsale en la película de 2001 "Pearl Harbor".

Entre otras, Harper también actuó en "Below Utopia" en 1997, "The Odd Couple II" y "Freedom Strike", ambas estrenadas en 1998.

Nacido en Turtle Creek, Pittsburgh, Ron se trasladó a Hollywood para perseguir su sueño y comenzó su carrera de actor en el teatro en 1955.

La actuación por el derecho

En 1966 explicó por qué decidió no estudiar Derecho, a pesar de que temía estar tirando por la borda su educación al intentar dedicarse al mundo del espectáculo.

"Me decía a mí mismo: '¿Deberías desperdiciar tu buena educación siendo actor? Y esa vocecita dentro de mí me decía cosas como: '¿Para qué quieres esa beca de Derecho en Harvard? Sé actor. Pasar hambre es divertido... y como el tonto que tiene que ser cualquier actor, le hice caso a esa vocecita tonta", dijo en esa ocasión.