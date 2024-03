Aaron Taylor-Johnson, ¿el nuevo James Bond?

"Mi nombre es Bond, James Bond". Una presentación imposible de no reconocer, una frase que ya es un legado. El agente 007 es uno de los personajes más queridos del mundo del cine.

Un nombre asociado a celebridades como Sean Connery, el primer Bond; o Daniel Craig, el último hasta la fecha. Pero ahora, el mundo necesita a un sustituto para el mítico espía británico y los rumores apuntan a un nombre: Aaron Taylor-Johnson.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/30/55013225931-1.jpg El actor británico Aaron Taylor-Johnson durante el photocall de su presentación como embajador de la firma Armani. (EFE/ SERGIO PÉREZ)

Todo un superhéroe

Aaron Taylor-Johnson nació el 13 de junio de 1990 en High Wycombe, en el condado inglés de Buckinghamshire (Reino Unido). Desde muy pequeño tuvo su vocación clara, y estudió diversas artes interpretativas y escénicas en la Escuela Escénica Jackie Palmer de su ciudad natal.

Dio sus primeros pasos en el teatro, y también en el cine. En películas como:

´Tom & Thomas´ (2002).

´Shanghai Knights´ (2003).

´Dead Cool´ (2004).

´The Illusionist´ (2006).

´The Magic Door´ (2007).

´Dummy´ (2008).

´Nowhere Boy´ (2009).

En esta última, Aaron conoció a su actual esposa, la directora Sam Taylor-Wood. Él tenía 18 años y ella 42, pero desafiaron a sus 24 años de diferencia dándose el "sí, quiero" en 2012. Tienen dos hijos juntos, además de los que Sam tenía en su anterior matrimonio.

Ante las críticas por su diferencia de edad, Aaron subrayó para Rolling Stone que "lo que la mayoría de la gente estaba haciendo a los 20, yo lo estaba haciendo a los 13".

Sin embargo, en 2010 saltó a la fama de manera más notoria cuando protagonizó la comedia de superhéroes ´Kick Ass´, junto al célebre Nicolas Cage y la entonces prometedora Chloë Grace Moretz. En 2013 repitió papel en la secuela ´Kick Ass 2´.

Desde entonces, su filmografía ha crecido considerablemente:

´ChatRoom´ (2010).

´Albert Noobs´ (2011).

´Anna Karenina´ (2012).

´ Captain America : The Winter Soldier´ (2014).

: The Winter Soldier´ (2014). ´Godzilla´ (2014).

´ Avengers : Age of Ultron´ (2015).

: Age of Ultron´ (2015). ´Nocturnal Animals´ (2016).

´The Wall´ (2017).

´Outlaw King´ (2018).

´Tenet´ (2020).

´The King's Man´ (2021).

´Bullet Train´ (2022).

´Kraven The Hunter´.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/30/55013225931-3.jpg "Es un gran cumplido", ha dicho Aaron Taylor-Jonhson sobre ser considerado para el papel de James Bond. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El casi agente 007

Pero la razón por la que el nombre de Aaron Taylor-Johnson está resonando ahora con fuerza es porque parece ser el favorito en las quinielas sobre quién será el próximo James Bond.

Y es que, según habría dicho una fuente al diario The Sun, "Bond es un trabajo para Aaron en caso de que decida aceptarlo" ya que "la oferta formal está sobre la mesa y están esperando a que el actor responda".

Pero de momento no hay nada confirmado: "me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel", dijo el actor preguntado por la revista Numero al respecto, alegando que se lo toma "como un gran cumplido".

Un papel para el que resuenan otros nombres como el de Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill o James Norton. Pero todavía no hay confirmación alguna de quién será el próximo agente 007.

En su entrevista con Rolling Stone, Aaron guardó silencio sobre esta cuestión: "En realidad sólo puedo hablar de las cosas que voy a mostrar y contar", dijo. Y ante el halago que suponía ser considerado para ese papel, preguntó al entrevistador qué tal estaba su plato de pasta.

El primer James Bond

Antes de Aaron Taylor-Johnson (o de quien vaya a ser el nuevo agente 007 definitivo), hubo otros actores encargados de dar vida al espía británico más famoso de todos los tiempos, que nació en las novelas de Ian Fleming pero que se convirtió en una leyenda a través del cine.

El primero de todos fue el mismísimo Sean Connery , quien interpretó a Bond en las siguientes películas : ´Dr. No´ (1962).

, quien interpretó a Bond en las siguientes : ´Dr. No´ (1962). ´From Russia with Love´ (1963).

´Goldfinger´ (1964).

´Thunderball´ (1965) .

´You Only Live Twice´ (1967).

Además, regresó al papel en 1971 con ´Diamonds Are Forever´. Y, de hecho, también volvió a ponerse en la piel del agente en 1983, pero no con la productora EON, sino en una adaptación de Warner, ´Never Say Never Again´.

Y es que Connery dejó el papel porque no quería encasillarse. Pero estaba demasiado presente en el público y su sustituto, George Lazenby, no logró imponerse sobre la alargada sombra del que había sido el primer 007 del cine.

Fue por esto que Connery regresó en los 70, después de que en 1969 Lazenby protagonizase su única película de la saga, ´On Her Majesty's Secret Service´. Así, parecía que encontrar a alguien que pudiera hacer olvidar al primer Bond iba a ser una tarea difícil.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/30/55013225931-4.jpg El matrimonio Taylor-Johnson, Sam y Aaron. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Los otros 007

Roger Moore, sin embargo, tuvo suerte donde Lazenby no triunfó, y su versión simpática del espía caló en el público lo suficiente como para que sea uno de los actores que más tiempo ha permanecido en el papel de Bond: 12 años.

Moore fue James en las siguientes películas:

´Live and Let Die´ (1973).

´The Man with the Golden Gun´ (1974).

´The Spy Who Loved Me´ (1977).

´Moonraker´ (1979).

´For Your Eyes Only´ (1981).

´Octopussy´ (1983).

´A View to a Kill´ (1984).

Timothy Dalton sustituyó a Moore en dos películas:

´The Living Daylights´ (1987).

´Licence to Kill´ (1989).

Aun así, los primeros grandes éxitos de la saga llegarían con el Bond de los 90, Pierce Brosnan, que dio vida al personaje en:

´GoldenEye´ (1995).

´Tomorrow Never Dies´ (1997).

´The World is Not Enough´ (1999).

´Die Another Day´ (2002).

El sucesor de Brosnan, Daniel Craig, es otro de los actores que más han permanecido en el papel y, al igual que Pierce, una estrella de grandes éxitos para la saga. De hecho, es quien protagonizó la película más taquillera de la saga, ´Skyfall´ (2012). Además de en esta cinta, ha sido Bond en:

´Casino Royale´ (2006).

´Quantum of Solace´ (2008).

´Spectre´ (2015).

´No Time to Die´ (2021).

Hubo otros Bonds "no oficiales", que hicieron adaptaciones televisivas ajenas a EON Productions: Barry Nelson en 1954, antes incluso que Connery, para una adaptación de ´Casino Royale´, y David Niven en 1967, para otra película basada en el mismo episodio.

De todas formas, hasta ahora, el último 007 ha sido Daniel Craig y, aunque al principio su estatura y físico (es el Bond menos alto y más musculado) hizo que algunos criticasen la elección, las cifras hablan por sí solas al ser el más taquillero de los espías británicos.

Ahora, queda por ver si será Aaron-Taylor Johnson o no quien continúe su legado.