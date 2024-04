Demián Bichir, Diego Luna y Gael García Bernal: la representación hispana en Tribeca 2024

El prestigioso festival de cine de Tribeca, que regresará a Nueva York del 5 al 16 de junio con una muestra plagada de estrellas, también contará con destacados exponentes hispanos, como los mexicanos Demián Bichir, Diego Luna y Gael García Bernal, informó este miércoles la organización.

Esta 23 edición, en la que se ha seleccionado a 86 producciones entre 13,000 candidaturas, volverá a tener un marcado acento latino gracias, entre otros títulos, a 'Beacon'; un 'thriller' protagonizado por Bichir haciendo de misterioso farero junto a Julia Goldani Telles y escrito por el chileno Julio Rojas.

Como representantes latinos también sobresalen Luna y García Bernal, directores ejecutivos en 'After the Movie', una conversación con los periodistas mexicanos Marcos Vizcarra y María de Jesús Peters, seleccionada en la categoría no competitiva de Spotlight++.

El oficio periodístico mexicano también es retratado en el filme 'State of Silence', igualmente en Spotlight++, que se enfoca concretamente en el silenciamiento y los asesinatos de profesionales del sector por informar sobre corrupción y narcopolítica.

El drama de los incendios en Chile, en documental

Dentro del género documental, uno de los apartados más potentes en este reivindicativo certamen, figura la producción chilena 'Pirópolis', dirigida por Nicolás Molina y aún de mucha actualidad; pues, aunque versa sobre los incendios forestales en Valparaíso (Chile) de 2021, esta realidad se ha repetido este mismo año con fatales consecuencias.

En la categoría de narrativa internacional, aparece el estreno mundial de 'The Dog Chief', coproducida con capital boliviano, chileno, mexicano y ecuatoriano, y dirigida por el chileno Vinko Tomicic Salinas, así como la uruguaya 'Don't You Let Me Go', una película de ciencia ficción de las cineastas Ana Guevara y Leticia Jorge.

Residente y su debut en el cine

Aunque saltó al circuito de festivales oficialmente en Sundance 2024, otro de los grandes alicientes hispanos de la cita es el estreno en Nueva York del drama 'In The Summers'.

En este filme el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) debuta en el cine como un padre que trata de entender a sus hijas a través de momentos icónicos de diferentes veranos.

Finalmente, bajo el paraguas de Viewpoint, apartado ahora en formato competitivo y que está dedicado a nuevos cineastas con miradas singulares, emerge 'Era Oculta' (Mozambique, Alemania y Colombia), sobre el artista rastafari Phambi y su hijo pequeño mientras tratan de salir adelante en la dinámica ciudad de Maputo.

En la 23 entrega del festival de cine de Tribeca, que fue creado en 2002 por la productora Jane Rosenthal y el actor Robert De Niro para revitalizar el barrio de igual nombre tras el 11-S, también tendrán un papel muy relevante recientes proyectos de figuras como Lily Gladstone, Michael Cera y Jenna Ortega.