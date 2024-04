Al Pacino protagonizará la película "The Ritual" y encarnará a un sacerdote atormentado

Al Pacino y Dan Stevens protagonizarán la película de terror basada en una historia real 'The Ritual', del director David Midell, informó Variety este martes.

La cinta cuenta la historia de dos sacerdotes y los retos personales que tienen que atravesar mientras enfrentan un peligroso caso de una mujer poseída.

Según información de Variety, la cinta se estrenará internacionalmente en salas en 2025 y su plan de distribución se organizará en el mercado de Cannes, que se llevará a cabo del 14 al 22 de mayo.

El guion está basado en el caso de Emma Schmidt, una mujer nacida en Milwaukee (Wisconsin, Estados Unidos) en 1882, que fue poseída y exorcizada a lo largo de varias décadas, del que se tiene mucha documentación.

Pero la cinta pone el foco en los dos sacerdotes encargados de salvar a la joven poseída a través de una serie de exorcismos, mientras atravesaban momentos personales complejos.

El personaje que interpreta Stevens es un sacerdote que cuestiona su fe, mientras que el de Pacino se enfrenta a su "pasado turbulento".

'The Ritual' fue escrita por Midell y Enrico Natale. Ambos habían trabajado juntos en la cinta 'The Killing of Kenneth Chamberlain' (2019), y contará con Andrew Stevens, Mitchell Welch y Natale en la producción.

El resto del reparto lo completan Ashley Greene ('Twilight') y Abigail Cowen ('Redeeming Love').

El proyecto se suma a la lista de títulos que contarán con la participación de Pacino, de 83 años, como 'Modi', el biopic del pintor italiano Amedeo Modigliani, que dirige Johnny Deep, o 'Killing Castro', sobre la llegada de Fidel Castro a Estados Unidos en 1960, para hablar con la ONU.