Adam Sandler, el actor mejor pagado de Hollywood

“Para hacer reír no hace falta ofender a nadie”. Una contundente afirmación de Adam Sandler en una época en la que los límites del humor y la llamada cultura de la cancelación están en constante enfrentamiento, cuestionados y debatidos con el imparable dominio de las redes sociales.

Son palabras de una reciente entrevista publicada por El Periódico en la que el actor, el mejor pagado según Forbes, habla de su último trabajo, ‘Spaceman’. Una película de tintes dramáticos, en los que el intérprete, a pesar de haberse especializado en comedia, siempre ha conquistado a la crítica.

Quizá sea esa capacidad de hacer tanto reír como llorar la que ha hecho que Sandler ocupe este envidiable top 1 con 73 millones de dólares en 2023, por encima de Margot Robbie, Tom Cruise, Ryan Gosling o Leonardo DiCaprio entre otros nombres célebres.

Nacido para hacer reír

“Mi gran pasión siempre ha sido la comedia, y siempre disfruto trabajando en ella”, dijo Adam. Porque, a pesar de que en otros registros más serios siempre ha brillado, nunca ha ocultado su verdadera vocación.

Adam Richard Sandler nació en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), el 9 de septiembre de 1966. De familia judía, es descendiente de inmigrantes rusos. Creció en Manchester, New Hampshire, a donde sus padres se mudaron cuando él tenía 6 años.

La vocación de Sandler despertó temprano: a los 12 años, actuó espontáneamente en el club Basthon. En paralelo, su juventud, Sandler formó parte del BBYO (B'nai B'rith Youth Organization Inc), un grupo de jóvenes judíos.

Tras estudiar secundaria en la escuela de Manchester Central, se matriculó en Bellas Artes por la Escuela de Artes Tisch Universidad de Nueva York y compatibilizó los estudios con actuar en distintos clubs de comedia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/11/55013473109-3.jpg Sandler y Jackie (de soltera Titone), se casaron en 2003 y tienen dos hijas, Sadie (17) y Sunny (15). (EFE/EPA/JASON SZENES)

Fue descubierto por Dennis Miller, quien le descubrió cuando actuaba en un club a instancias de su hermano, y le recomendó para Saturday Night Live, donde terminó contratado en 1990 y formó parte del programa hasta 1995, para después regresar como presentador en 2019.

Un año antes de aquel estreno como cómico, ya había debutado en el cine con la película ‘Going Overboard’ (1989). A esta le siguieron otras películas, como:

‘Coneheads’ (1993).

‘Airheads’ (1994).

‘Billy Madison’ (1995).

‘Bulletproof’ (1996).

‘ Happy Gilmore ’ (1996).

’ (1996). ‘Very Bad Things’ (1998).

‘The Wedding Singer’ (1998).

‘The Waterboy’ (1998).

‘Big Daddy’ (1999).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/11/55013473109-2.jpg Adam Sandler y su mujer Jackie, en el último festival de cine de Berlín donde se presentó la película 'Spaceman'. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

De la risa a la seriedad

Enseguida, Adam destacó por su talento para las películas de comedia y humor, además de por su implicación como productor ejecutivo en muchas de las cintas en las que trabajaba, llegando a hacer cameos en aquellas en las que no tenía un papel relevante.

Así, durante la primera década de los 2000, su filmografía siguió creciendo con:

‘Little Nicky’ (2000).

‘Joe Dirt’ (20001).

‘Mr. Deeds’ (2002).

‘Anger Management’ (2003).

‘50 First Dates’ (2004).

‘The Longest Yard’ (2005).

‘Click’ (2006).

Además, Adam en 2002 estrenó ‘Punch-Drunk Love’ y logró ser más valorado por la crítica al ofrecer un registro algo más dramático en lugar de solo cómico. A raíz de este papel, empezó también a trabajar en papeles diferentes, con mayor diversidad de géneros, aunque sin dejar nunca de lado la comedia.

Algunos de sus papeles más sonados en esta etapa fueron:

‘Reign Over Me’ (2007).

‘You Don't Mess with the Zohan’ (2008).

‘Bedtime Stories’ (2008).

‘Funny People’ (2009).

‘Grown Ups’ (2010).

‘Just Go with It’, (2011).

‘That's My Boy’ (2012).

‘Men, Women & Children’ (2014).

‘Pixels’ (2015).

A partir de ese momento, fue habitual ver a Adam Sandler actuar en películas de Netflix, sin dejar del todo de lado el cine:

‘The Ridiculous 6’ (2015).

‘Sandy Wexler’ (2017).

‘The Meyerowitz Stories’ (2017).

‘The Week’ Of (2018).

‘Murder Mystery’ (2019).

‘Uncut Gems’ (2019).

‘Hubie Halloween’ (2020).

‘Hustle’ (2022).

‘Murder Mistery 2’ (2023).

Su último trabajo, también disponible en la plataforma de ‘streaming’ se ha estrenado recientemente, ‘Spaceman’. Sobre esta película, el actor ha dicho que “habla de las cosas que nos comprometemos y a las que renunciamos cuando decidimos tomar un camino en nuestra vida”, en la entrevista de El Periódico.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/11/spaceman.jpg Adam Sandler en una escena de `Spaceman´. (LARRY HORRICKS/CEDIDA POR NETFLIX © 2023)

Una sorpresa feliz

Así, la cinta trata “de cómo esas decisiones pueden llegar a distraernos de lo que realmente da valor a nuestra existencia, refleja de forma muy fiel un sentimiento muy extendido en la sociedad últimamente, y que nació durante la pandemia: Mucha gente se dio cuenta de que necesitaban revisar sus prioridades, porque le habían dado importancia a aquello que no la tenía”.

En cuanto a su vida personal, a pesar de la discreción del actor, es un hecho conocido que desde 2003 está casado con Jackie Sandler (de soltera Titone), con quien tiene dos hijas, Sadie (17) y Sunny (15), que también forman parte del elenco de ‘Spaceman’.

Sobre las adolescentes, el actor dijo en la “première” de ‘Spaceman’ en el Egyptian Theatre de California que “van a lo suyo: lo hacen lo mejor que pueden y después siguen con su vida”.

Y es que esta no es la primera vez que alguna de ellas trabaja con él y, de hecho, también lo ha hecho su esposa Jackie, en la película de Netflix ‘You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah’ (2023).

Además, según los rumores, Sandler estaría trabajando en la secuela de la mítica ‘Happy Gilmore’. Así lo habría desvelado Christopher MacDonald, compañero de reparto de Adam en la película, de acuerdo con IndieWire, que habría visto el borrador y que recalca que es algo que “los fans están pidiendo”.

Sin duda, esta sería una feliz sorpresa con la que, tal vez, Adam Sandler aguante algún año más a la cabeza del ranking o, como mínimo, dentro de ese top 10 por el que ahora está en la cresta de la ola.