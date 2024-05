George Lucas: un genio de otro planeta

El artífice de Star Wars e Indiana Jones cumplió el 14 de mayo 80 años, una edad en la que vale la pena pararse a reflexionar y hacer un repaso de cómo ha sido el transcurso de una existencia y los resultados obtenidos.

Con una vida muy distinta al común de los mortales, las preguntas que puede plantearse George Lucas pueden ser muy parecidas a las de cualquiera, pero las respuestas forman parte de su propio universo, ese que parece no tener límites.

¿Ha llegado George Lucas a la cúspide de su profesión?

La revista Forbes, en su edición de abril de 2024, ha estimado su fortuna en 5,500 millones de dólares. Otras fuentes como Celebrity Net Worth, casi duplican esa cifra estimando en 10,000 millones su patrimonio neto.

Sea como fuere George Lucas se ha convertido, con mucho, en uno de los cineastas más ricos del planeta.

Ha cumplido con creces sus metas y ambiciones cuando, al matricularse en la Escuela de Artes Cinematográficas del Sur de California, declaró al salir de casa que estaba firmemente decidido a ser millonario cuando cumpliera los treinta.

¿Se siente satisfecho de su legado?

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/19/55013504876-3.jpg Steven Spielberg y George Lucas, dos genios del cine que han dejado un legado imborrable. (EFE/NINA PROMMER)

George Lucas es el padre de la trilogía de Star Wars y su posterior precuela, también trilogía. Por si esto fuera poco, fue el creador de Indiana Jones, inspirándose en protagonistas de los seriales de los años 30 y 40.

Junto a la complicidad y dirección de Steven Spielberg, suyas son las inolvidables: "En busca del arca perdida" (1981), "Indiana Jones y el templo maldito" (1984), "Indiana Jones y la última cruzada" (1989) e "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" (2008).

En la más reciente: "Indiana Jones y el dial del destino", dirigida por James Mangold (2023), Lucas y Spielberg participan como productores ejecutivos.

Ante tan apoteósico legado, queda además cumplido de sobra el objetivo de un productor que manifestó públicamente que buscaba devolver la fantasía a los niños de los años 80.

En una época en la que no se estrenaban películas de vaqueros, ni de piratas, George Lucas enmendó esta carencia ofreciendo, según sus palabras: "No aventuras estúpidas, sino aventuras increíbles". Reto conseguido.

Queda añadir un legado más por parte de Lucas, esta vez a modo de germen. La venta de su división de efectos especiales y de animación a Steve Jobs en 1986, acabaría conformándose en Pixar.

Otro gigante que, de nuevo, llegó para satisfacer la fantasía, esta vez de los niños de los 90 y del nuevo siglo.

¿Ha dado verdadera rienda suelta a su creatividad?

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/19/55013504876-1.jpg El cineasta George Lucas y su esposa Mellody Hobson posan en la alfombra roja el 16 de diciembre de 2015, en el prestreno de la película Star Wars: El despertar de la Fuerza, en Leicester square, en Londres, Reino Unido. (EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)

El universo creado por George Lucas en Star Wars junto a unos efectos especiales completamente inéditos para la época, resultó una absoluta innovación respaldada por 20th Century Fox.

Lucas tuvo así la oportunidad de inventar lugares de otros planetas, crear todo tipo de seres vivos extraterrestres, con sus características físicas, su personalidad, sus creencias, sus relaciones. Creó sin poner freno a su prodigiosa imaginación.

El productor, después de vender Lucasfilms a Disney en 2012, se mostró crítico con los últimos tres capítulos de la compañía, porque los consideraba muy continuistas. Manifestó que cada película de Star Wars era diferente de las anteriores, que se desarrollaban en un planeta diferente, con seres diferentes.

Expresaba así su querencia por la creación, el compromiso por la continua fantasía.

¿Se considera motor de cambio, junto con otros contemporáneos, de la industria del cine?

Sin lugar a dudas, George Lucas junto a otros icónicos cineastas de su generación como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma o Steven Spielberg fueron los artífices del cambio de rumbo de la industria cinematográfica estadounidense.

Finalizaban los años 70 y los viejos cineastas John Ford, Billy Wilder o Alfred Hitchcock se iban retirando para dar paso a nuevos tiempos, caracterizados por un espíritu rupturista respecto a las antiguas reglas de la industria.

La irrupción de la libertad creativa fue incontenible y George Lucas contribuyó con una primera película de ciencia ficción experimental, "THX 1138" (1971), seguida de una comedia juvenil, "American Graffiti" (1973) hasta hacer historia con "Star Wars" (1977).

Definitivamente la concepción del cine había dado giro total. El New Hollywood ofrecía miradas nuevas, además de vislumbrar un nuevo negocio. Los blockbusters reventaban taquillas y serían los grandes protagonistas en las pantallas de los años 80.

También se le atribuye a George Lucas la idea de llevar los beneficios de una saga más allá de las propias películas, lo que en el caso de Star Wars se denominó el Universo expandido.

Es decir, todos los comics, videojuegos, juguetes, juegos, cromos, diseños creados a partir de los protagonistas de la saga...que no sólo multiplicaron los beneficios, sino que han creado una legión de fans galácticos con un fuerte sentimiento de pertenencia, manteniendo vivo el universo creado por este genial cineasta, desde hace casi 50 años.

George Lucas cumplió 80 años, "May the Force Be With You".

