Susan Sarandon vuelve a ser camarera en Nueva York para reivindicar salarios dignos

Susan Sarandon, actriz y activista (C), toma pedidos de almuerzo de los invitados en un evento de 'One Fair Wage' en el restaurante Grimaldi's en Brooklyn, Nueva York, EE.UU., el 20 de mayo de 2024. El grupo 'One Fair Wage' aboga por eliminar el pago de los trabajadores de restaurantes con propinas y pasar a un salario mínimo de 15 dólares por hora

(AP)