Antonio Banderas anuncia que volverá a trabajar en Broadway en 2025

El actor y director español Antonio Banderas, a punto de estrenar el musical "Tocando nuestra canción" en su Teatro del Soho de Málaga (sur de España), anunció este martes que volverá a trabajar en Broadway en 2025 y antes participará en un filme junto al actor británico Anthony Hopkins.

"Probablemente se ruede en Serbia", dijo, sin dar más detalles sobre la película, en un encuentro con la prensa por el estreno este 6 junio de "Tocando nuestra canción".

En agosto, Banderas, uno de los actores españoles más internacionales, empezará los ensayos de otro musical, "Gipsy", que se estrenará en octubre , y en el último trimestre de 2025 volverá a Broadway, en Nueva York, la meca de los musicales, según dijo sin especificar para qué.

De "Gipsy", que dirigirá, avanzó que le quiere "dar una vuelta a la obra, que se ha edulcorado mucho", porque "cuando se ve el guion en seco, hay tela marinera", y lo adaptará "en la medida que le dejen".

El actor malagueño, que ha tenido papeles en películas como "Philadelphia", "Four Rooms", "Desperado", "La casa de los Espíritus", "Evita", "La máscara del Zorro", "Frida", o "Indiana Jones and the Dial of Destiny", debutó en 2003 en el teatro de Estados Unidos con Nine.

El Teatro del Soho, que lleva en funcionamiento cinco años, ha cumplido "con creces" el sueño que movió a Banderas a fundarlo y mencionó entre sus objetivos para el futuro incrementar las producciones propias y las coproducciones e insistir en los musicales: "Si es con músicos españoles, mejor".

A Banderas le faltaba en España "la base del teatro musical" que él ha "vivido en Broadway", obras "clásicas para entender el musical contemporáneo", y por eso ha montado en el Soho "A Chorus Line", "que no se había hecho bien en España"; "Company" o "Gipsy".

Su principal objetivo es "consolidar" el proyecto del Soho, con el que cree que ha sabido "generar respeto" y demostrar que, en España, "no solo Madrid y Barcelona producen", sino "que se puede producir en otros lugares y llegar a la capital de España de gira".

Todo ello lo ha impulsado en su ciudad, Málaga, de la que afirma que "lo mejor que tiene es que todavía es muy imperfecta y todavía hay mucho camino por recorrer".