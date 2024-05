Chris Pratt dice que prestar su voz para "Garfield" le dejó enseñanzas sobre paternidad

Encarnar al personaje animado Garfield en la nueva película del mimado gato, dejó en el actor Chris Pratt grandes enseñanzas sobre la paternidad, que según cuenta en una entrevista con EFE, es parte fundamental para su desarrollo personal y profesional.

"Ser padre es un factor que influye en todo lo que hago en mi vida, profesional y personal, y saber que estoy interpretando papeles que pueden conectar con mis hijos es definitivamente un factor que contribuye", cuenta el actor de 44 años.

Pratt prestó su voz para el gato anaranjado amante de la lasaña en la nueva película de Sony Pictures.

Pero la trayectoria como actor de doblaje de filmes infantiles ha formado parte de la carrera del protagonista de "Guardians of the Galaxy" con cintas como la súper taquillera "The Super Mario Bros. Movie", en la que dio vida al personaje de videojuegos Mario.

La nueva versión de "The Garfield Movie" explora los orígenes del personaje de los años setenta y ahonda sobre un tema que no había tenido gran desarrollo en otros formatos de películas o programas televisivos al reencontrar a Garfield con su padre de una forma inusual.

"Todo el mundo conoce a Garfield, todo el mundo conoce a Odie y a Jon, pero el filme toma a esos personajes familiares para la gente y los pone en una película de acción, atracos y con mucho ritmo", explica el actor.

El filme dirigido por Mark Dindal, responsable de películas como "The Emperor's New Groove" o "Chicken Little", muestra cómo fueron los primeros días de vida de Garfield, y cómo fue que llegó a manos de su dueño, Jon.

También enseña la vida perfecta del gato perezoso que adora ver televisión y comer todo tipo de delicias culinarias.

Sin embargo, el mundo del simpático felino se complicará cuando sea secuestrado por una mafia de gatos y tenga que trabajar en equipo con su padre Vic, interpretado por Samuel L. Jackson, a quien no ve desde hace años para poder volver a su vida acomodada.

Garfield también tendrá que aprender lo "dura" que es la vida, a través de enseñanzas de su padre y situaciones que lo pondrán al límite de la muerte.

"Me identifiqué porque aunque no fui un niño mimado, ahora que soy actor de Hollywood, sí que me he vuelto muy mimado y me siento muy cómodo con las cosas buenas de la vida, igual que Garfield", bromea Pratt.

El actor, que es padre de tres hijos, también reconoce que el filme le dejó grandes enseñanzas en torno a su concepto sobre la paternidad.

"Garfield tiene muchas lecciones que aprender, y su comprensión de quién es su padre y lo que significa la paternidad evoluciona y cambia. Y yo he ido aprendiendo poco a poco esa lección durante los últimos once años desde que fui padre", apuntó.

La película también muestra una visión más moderna de la vida de Garfield, en su casa tiene acceso a la plataforma "Catflix" y pide comida por aplicaciones inteligentes que entregan a domicilio con drones.

Desde la perspectiva de Pratt, estas adaptaciones a la historia creada por Jim Davis en 1978, han ayudado a que se mantenga vigente su historia, sin embargo, explica que la esencia principal del personaje se mantiene intacta.

"Podemos modernizar el mundo que lo rodea, pero él como personaje, sarcástico, perezoso y mimado, son cosas que, en cierto modo, son eternas", finaliza.