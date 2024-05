"Emilia Pérez", entre las favoritas a la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Recién llegado al Festival de Cannes tras huir de su país, el iraní Mohammad Rasoulof presentó este viernes 'The Seed of the Sacred Fig' e inmediatamente se situó como uno de los grandes favoritos a la Palma de Oro, junto a Sean Baker, con 'Anora', y Jacques Audiard, con 'Emilia Pérez'.

La película de Rasoulof es una dura crítica a la represión y la falta de libertad en Irán a través de la historia de la familia de un juez de instrucción que aplica en su casa las mismas normas autoritarias que en su trabajo.

Una historia que se desarrolla en la época de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, en 2022, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

Imágenes reales de los enfrentamientos de manifestantes y policía se mezclan con la historia de la familia en una película cuyo estilo recuerda mucho al mejor Asghar Farhadi y que ha sido muy aplaudida en sus primeras proyecciones en Cannes, donde el sábado el realizador ofrecerá una rueda de prensa.

Hasta la llegada de esta cinta, que se vio el último día de las proyecciones, las favoritas para hacerse con el principal premio de Cannes eran claramente 'Anora' y 'Emilia Pérez'.

La divertidísima historia sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso que cuenta Baker en 'Anora' es una de las películas más frescas de las 22 que compiten en Cannes. Y cuenta con un elenco espectacular, encabezado por la joven Mikey Madison, conocida por la serie 'Better Things'.

Mientras que 'Emilia Pérez' es sin duda la más original de la competición. Un musical sobre un narco mexicano que inicia el proceso de transformación para convertirse en mujer. Una historia a priori complicada que ha gustado mucho en el festival y que cuenta con dos grandes actuaciones a cargo de la dominicana Zoe Saldaña y de la española Karla Sofía Gascón.

Son los tres títulos que más suenan entre la prensa especializada de Cannes, que también sitúa entre los favoritos a 'The Substance', de Coralie Fargeat, una cinta de terror gore con una espectacular Demi Moore y 'Grand Tour', una propuesta muy especial del portugués Miguel Gomes, que mezcla ficción y documental para hacer un retrato sobre el pasado y el presente de Asia.

Si las opiniones de los periodistas coinciden con la del jurado está por ver, pero no es algo que pase a menudo. En los últimos años ocurrió en 2012 con 'Amor', de Michael Haneke; en 2013 con 'La vida de Adèle', de Abdellatif Kechiche, y en 2019 con 'Parásitos', de Bong Joon Ho.

En esta ocasión, la heterogeneidad del jurado permite pocas pistas. La presidenta es la actriz y realizadora Greta Gerwig, que está acompañada por las actrices Lily Gladstone y Eva Green, los actores Omar Sy y Pierfrancesco Favino, la realizadora Nadine Labaki, la guionista Ebru Ceylan y los directores Hirokazu Kore-Eda y Juan Antonio Bayona.

Categorías

Ellos decidirán la Palma de Oro y el resto del palmarés, que debe incluir el Gran Premio del Jurado, el Premio del Jurado y los galardones de Dirección, Guion, Mejor Actriz y Mejor Actor.

Solo puede haber un premio exaequo -nunca en el caso de la Palma de Oro- y una película puede recibir dos galardones combinando el de Guion o el Premio del Jurado con uno de los de interpretación.

Esas normas hacen complicada la elección del mejor actor y actriz, ya que depende del resto del palmarés.

Pero los trabajos que más han gustado en el apartado femenino han sido los de Madison en 'Anora'; Saldaña y Gascón en 'Emilia Pérez'; Malou Khebizi en 'Diamant Brut'; Moore en 'The Substance', y Kani Kusruti y Divya Prabha en 'All we imagine as light'.

Ha habidos menos trabajos masculinos destacados, pero el premio podría ser para el brasileño Iago Xavier, por 'Motel Destino'; el rumano Ciprian Chiujdea, por 'Three kilometres to the end of the world', o Sebastian Stan, por su recreación de Donald Trump en 'The Apprentice'.

En los diferentes premios del festival podrían estar otros títulos como 'Bird', de Andrea Arnold, o 'Caught by the Tides', de Jia Zhang-Ke. Y hay quien incluso apunta a algún reconocimiento para la locura de 'Megalopolis', de Francis Ford Coppola.