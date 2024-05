El haitiano Raoul Peck se alza con el premio al mejor documental de Cannes

El realizador haitiano Raoul Peck se alzó este viernes con el premio L´Œil d´or al mejor documental del Festival de Cannes por 'Ernest Cole: Lost and Found', un galardón que compartió ex aequo con la película egipcia 'The brink of dreams' ('Al borde de los sueños'), dirigida por Nada Riad y Ayman al Amir.

"El documental es más que una forma de arte y de combate, es una necesidad", indicó Peck en un mensaje difundido por la Sociedad Civil de Autores Multimedia (Scam), que es la organización que se encarga cada año de atribuir este premio entre todos los documentales participantes en el Festival de Cannes y sus secciones paralelas.

Peck, que ya no se encuentra en la famosa villa de la Costa Azul francesa para recibir el galardón en persona, recordó tras el fallo de la Scam que el protagonista de su historia, el fotógrafo sudafricano Ernest Cole (famoso por haber retratado la brutalidad cotidiana del régimen racista del 'apartheid'), fue "célebre y luego olvidado".

"Simboliza esta resistencia incluso más allá de su propia muerte, dejándonos una obra que iluminará nuestras almas y corazones durante décadas. Gracias por este Œil d'or, que perpetuará su mensaje de vida", indicó en su mensaje de agradecimiento el realizador, conocido por obras como 'I Am Not Your Negro' sobre el escritor James Baldwin.

El documental de Peck participó en el festival fuera de la competición por la Palma de Oro, en las proyecciones especiales, mientras que la también laureada 'The brink of dreams' lo hizo en la sección paralela de la Semana de la Crítica.

La cinta egipcia premiada gira en torno a un grupo de niñas de la aldea de Barsha, en la provincia de Minya, en el sur del país, que forman un grupo de teatro con el que presentan obras de arte dramático, canto y folclore con audacia y creatividad para abordar temas que preocupan a las mujeres, como la educación de las niñas, el matrimonio precoz y la violencia doméstica.

Otros galardones

Este viernes también se atribuyeron los premios de la sección Un certain regard (Una cierta mirada) del festival, donde la gran triunfadora fue 'Black Dog', dirigida por el cineasta chino Guan Hu y con la intervención excepcional del conocido del director Jia Zhangke, también de ese país asiático.

Segundo en importancia, "The Story of Souleymane', del francés Boris Lojkine, se llevó el premio del jurado, que en esta sección estaba presidido por el realizador canadiense Xavier Dolan.

Durante la ceremonia, Dolan aprovechó su discurso para expresar su solidaridad con "nuestras hermanas y hermanos de Oriente Medio", ya "sean civiles palestinos, rehenes judíos, madres, hijas, hijos, miembros de la raza humana que están siendo asesinados, masacrados, utilizados en esta carnicería que cada día nos cuesta más".

"Soy muy consciente de que estas palabras no son nada comparado con el horror que nuestros hermanos están viviendo. Pero al menos me gustaría desear un retorno de los rehenes y un alto el fuego ahora y que se entienda la importancia de decirlo aquí", manifestó el director canadiense entre aplausos del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/407643ea033bedc3fd6434377cc1bf320805003dw.jpg (EFE)

En la lista de premiados de Una cierta mirada también figuraron el italiano Roberto Minervini y la zambiana Rungano Nyoni, que se llevaron ex aequo el galardón de mejor dirección por 'The Damned' y 'On Becoming a Guinea Fowl', respectivamente.

Completaron la lista de premiados la india Anasuya Sengupta por su interpretación en 'The Shameless' y el actor francés Abou Sangare por la suya en 'The Story of Souleymane'; mientras que el premio de la Juventud se lo llevó la también gala Louise Courvoisier por 'Vingt Dieux' y el saudí Tawfik Alzaidi se llevó una mención especial.