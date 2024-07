Colombia recibe por primera vez a Elijah Wood en la Comic Con

El actor estadounidense que interpreta a Frodo Baggins en la trilogía de ´The Lord of The Rings´, Elijah Wood, visitó la Comic Con Colombia este lunes en su primera vez como panelista en Suramérica, donde habló de su experiencia actuando y rodando la saga.

Fue el encuentro más esperado del evento, que tuvo lugar el último de los cuatro días de Comic Con en las instalaciones de Corferias de Bogotá, y los asistentes lo recibieron con gran expectativa tras la cancelación del otro invitado internacional, Tom Welling, el actor de Superman en ´Smallville´.

El actor subió al escenario principal de la Comic Con emocionado y lo sorprendieron los cientos de gritos de los fanáticos que llevaban horas esperando frente al escenario con ganas de "conocer al portador del anillo del poder", como anunciaron los organizadores del evento.

"¡Guau, hola!, muchas gracias, me siento súper bien recibido y noto todo el amor", gritó Wood sorprendido sobre el escenario, imitando con humor los gritos de las fanáticas de las primeras filas.

Recuerdos de la Tierra Media

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/de9126f4ac40180223cbb8734ceb007185c20190w.jpg

"El momento en el que recibí la llamada de Peter Jackson (director de las películas) fue un punto de no retorno en mi vida, un momento canónico desde el cual nunca volví a ser el mismo", recordó Wood en la entrevista con la comediante Pamela Ospina.

Aprovechó para recordar su experiencia rodando las tres películas, que se grabaron al unísono durante 16 meses en Nueva Zelanda: "Fue súper agotador pero una experiencia preciosa creando un vínculo con el equipo y con los increíbles paisajes del país".

"La comunidad se volvió familia en súper poco tiempo, sobre todo los cuatro hobbits, nos dimos cuenta de que éramos parte de algo extremadamente especial y eso nos juntó de manera inmediata", apuntó el actor.

Elijah Wood tenía solo 18 años cuando recibió el papel de Frodo Baggins, nunca había estado tanto tiempo fuera de su casa, y el país los acogió en agosto de 1999 por un periodo "más largo de lo que habían hecho nunca" ninguno de los actores, explicó.

Exigencias del papel

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/el-senor-de-los-anillos.jpg El actor en la película El Señor de los anillos. (FUENTE EXTERNA)

La mayoría de los rodajes de las tres películas de ´The Lord of The Rings´ fue en exteriores, y los actores se tuvieron que preparar físicamente para sus papeles.

Entre las exigencias físicas que requirió su papel, recordó con nostalgia Woods, fueron los clásicos pies gigantes de los Hobbits: "No eran nada cómodos, teníamos que llegar una hora antes para que nos los pegasen, algo que cambió cuando hice mi breve aparición en las películas de ´The Hobbit´, porque en ese momento los pies eran ´slip-on´, eran como calcetines de silicona, nos dio rabia que esa tecnología no llegó para la trilogía anterior", agregó entre risas.

Además de hablar de su experiencia viviendo en la Tierra Media, el actor aprovechó para comentar que tiene una productora independiente dirigida a apoyar a jóvenes que quieren hacer películas de terror que no suelen recibir mucha financiación, llamada SpectreVision.

No faltaron las preguntas del público, entre ellas cuál hubiera sido el personaje que le hubiera gustado interpretar de no ser Frodo, y confesó que su favorito desde que se leyó los libros siempre fue Gollum.

El actor estuvo firmando autógrafos y tomándose fotos con los seguidores que hicieron largas filas para conocerlo a lo largo de todo el día.

Elijah Wood fue el invitado que cerró la edición numero 16 de la Comic Con Colombia que durante cuatro días y entre cuatro pabellones acogió más de 150 actividades académicas entre ellas charlas sobre la tecnología del traje de Iron Man o la filosofía detrás de la serie 'Neon Genesis Evangelion', y otras de entretenimiento como proyecciones de tráilers, concursos, talleres de música k-pop, presentaciones de bandas musicales, pasarela de disfraces, karaoke, entre otras.