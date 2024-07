Santiago Segura: "No me gusta poner límites ni a la creatividad ni a mis proyectos"

"No me gusta poner límites ni a la creatividad ni a mis proyectos". Así de contundente se muestra el español Santiago Segura sobre el futuro de la saga 'Padre no hay más que uno', cuya cuarta entrega se estrena este mes en España.

"En verdad el límite está cuando se te agota la creatividad o ya no disfrutas haciendo tu trabajo, cosa que es mal síntoma. Y yo, al igual que hice con 'Torrente' prefiero irme por la puerta grande antes de que me echen, porque si te vas luego puedes volver. Así que, de momento, no tengo pensado acabar, por ahora, la saga", admite el actor y director en una entrevista con EFE.

De hecho, dice también que parte de culpa la tiene el público y que él solo se encarga de "satisfacer sus necesidades". Y es que Segura (Madrid, 1965), desde que estrenó 'Padre no hay más que uno' (2019) lleva siendo líder estival indiscutible en cuanto a taquilla española se refiere, con ingresos que han llegado a superar los 15 millones de euros con la tercera entrega de la saga.

"Me da mucha alegría ser el líder de la taquilla. Las cifras sinceramente, por un lado, me dan igual, a mí lo que me importa es que mis películas gusten, que la gente se lo pase bien y disfrute", afirma.

Cada año tanto él como su coguionista Marta González de Vega -sin la cual confiesa que estaría "perdido"- se estrujan el cerebro para conseguir el mejor guion y los mejores chistes, para que esa creatividad "no se les escape".

Para ello, dicen que se basan también en las experiencias y fases por las que pasa cada persona en cada momento de su vida: "Me fijo mucho en mis hijas, los comportamientos de la niñez, la adolescencia, edad del pavo... Y luego es encajar chistes", explica.