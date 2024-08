Edward Norton, un actor tan polémico como sobresaliente

"Me encanta el trabajo, cuando está bien". Estas palabras de Edward Norton a The New York Times resumen esa visión de su profesión que le ha valido tanta polémica: "cuando está bien". Porque si algo caracteriza al actor, que celebra el 18 de agosto, su 55 cumpleaños, es su enorme perfeccionismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/17/en-2.jpg El actor estadounidense Edward Norton posa durante la presentación de la película Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion en Madrid en octubre de 2022. (EFE/ LUIS MILLÁN)

Actor de talento rápido

Edward Harrison Norton nació Boston, Massachusetts (Estados Unidos) el 18 de agosto de 1969, en el seno de una familia episcopalina. Es el mayor de tres hermanos y se crió cerca de Baltimore en Columbia (Maryland).

A los 5 años descubrió su vocación actoral gracias a su niñera y a los 8 pisó por primera vez un escenario. Tras graduarse en la Wilde Lake High School en 1987, obtuvo una licenciatura en historia en la Universidad de Yale.

A partir de 1993, se propuso dedicarse en exclusiva a la interpretación, y estudió en la escuela de arte dramático Terry Schreiber Studio de Nueva York. En la propia web de la escuela, se puede leer el testimonio del actor.

Y es que, según Norton, "hay muchas escuelas para un joven actor que llega a Nueva York". Pero él, tiene claro cuál seguiría siendo su elección: "Para mí, encontrar el estudio Terry Schreiber resultó una enorme bendición".

Su debut cinematográfico no pudo empezar mejor: tras haber actuado en papeles teatrales, se estrenó en la gran pantalla junto a Richard Gere en "Primal Fear" (1996), lo que le valió no solo darse a conocer, sino hacerlo con un Globo de Oro y su primera nominación al Óscar.

Perfeccionismo y polémica

Dos años después, y con algunos papeles entre medias, llegó su segunda nominación a la preciada estatuilla de la Academia, con su papel protagónico en "American History X" (1998).

A partir de ahí, vinieron muchas más películas como:

"Rounders" (1998).

"Fight Club" (1999).

"Frida" (2002).

"The Italian Job" (2003).

"The Illusionist" (2006).

"The Incredible Hulk " (2008).

" (2008). "The Bourne Legacy" (2012).

"Moonrise Kingdom" (2012).

"Birdman" (2014, otra nominación al Óscar).

"Collateral Beauty" (2016).

"Alita: Battle Angel" (2019).

"Glass Onion" (2022).

"Asteroid City" (2023).

Pero, a pesar de lo extensa que es su filmografía, Edward Norton ha tenido fama de ser un actor perfeccionista y polémico, lo que le ha costado algunos papeles o su relación con ciertos directores.

Por ejemplo, en "American History X" impuso su visión del final sobre la del director Tony Kaye, lo que generó tensiones entre ambos.

Y, en cuanto a su papel de Hulk, esta es la razón por la que no continuó en ese papel. Y es que Norton se imaginaba "un camino como el tomado por Christopher Nolan en ´Batman´. Algo grande y oscuro", explicó para el New York Times.

"Me dijeron: ´¡Eso es lo que queremos!´. Pero resultó que ese no era el caso" y, por esa razón, él ya no dio más continuidad al superhéroe, aunque matiza: "realmente disfruté haciendo esa película y me llevó genial con Feige".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/17/55014417513-3.jpg El actor estadounidense Edward Norton junto a su mujer Shauna Robertson en una imagen de 2023. (EFE/EPA/ERIC THAYER)

Amores célebres

En cuanto a su vida personal, el actor siempre ha preferido mantenerla en privado: "la excesiva cobertura mediática puede distraerme de mi labor", dijo años atrás para revistas como Vogue o Interview.

Sin embargo, es de sobra conocida su relación con Courtney Love entre 1996 y 1999. Años después, la cantante confesó algo en sus redes sociales: "Me tendría que haber casado con él cuando tuve la oportunidad".

Tras un par de semanas de rumores sobre un affair con Drew Barrymore, se hizo públicó el romance entre Norton y Salma Hayek, de 1999 a 2003, con quien ha mantenido una buena amistad. Después, durante el año 2005 estuvo fugazmente emparejado con Evan Rachel Wood.

Pero el amor de su vida ha sido la productora Shauna Robertson, a quien le propuso matrimonio en 2011, tras 6 años saliendo como novios. Se casaron en 2012 y tuvieron un hijo juntos en 2013.

Y, ¿qué hay del futuro de su carrera? Pues, por un lado, Edward tendrá un papel en el biopic sobre Bob Dylan "A Complete Unknown", dando vida a Pete Seeger.

Un papel que iba a ser interpretado por Benedict Cumberbatch, quien ha tenido que abandonar el papel por incompatibilidad con otros proyectos y ha sido sustituido por Norton.

Además, su compañero Matt Damon ha hablado de secuela de "Rounders" en declaraciones a The Rich Eisen Show: "acabo de ver a Edward Norton hace unas semanas y todos queremos hacerla". Un regreso que, de darse, podría ser un nostálgico regalo por ese 55 cumpleaños del actor.