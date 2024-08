Almodóvar, Larraín y Luis Ortega, a por el León de Oro de una Mostra con ecos hispanos

El cineasta español Pedro Almodóvar, el chileno Pablo Larraín o el argentino Luis Ortega competirán desde este miércoles por el León de Oro de un Festival de Venecia que, un año más, contará con un notable eco hispano entre las muchas historias que albergará.

Selección Oficial

La Selección Oficial, la principal, estará compuesta en esta 81ª edición por veintiún títulos, algunos tan esperados como 'Joker: folie à deux', la segunda parte del retrato del villano de Batman con la que Todd Phillips conquistó Venecia en 2019.

Pero la terna también contará con una triada hispana, compuesta por las respectivas películas de Almodóvar y Larraín, ambos viejos conocidos del certamen, y de Ortega, que debuta en su competición.

El realizador español presentará su primer largometraje en inglés, "The room next door", una historia de amistad y dolor basada en la novela de Sigrid Nunez 'What are you going through' y protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

Almodóvar volverá así a intentar dar caza a un León de Oro que se le escapa, pese a su amplia trayectoria en la Mostra: ahí tuvo su debut internacional con 'Entre tinieblas' (1983), presentó una de sus cintas más aclamadas, 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988) y muchos años después volvería con su corto 'The human voice' (2020) y 'Madres Paralelas' (2021), Copa Volpi para Penélope Cruz.

De hecho el festival veneciano le dedicó en 2019 su León de Oro honorífico al considerarle el "director español más influyente desde Buñuel".

Otro regreso será el de Pablo Larraín, mucho más frecuente ya que ha llevado al Lido la mayoría de sus películas, desde 'Tony Manero' (2008) hasta 'Jackie' (2016), 'Spencer' (2021) o 'El Conde' (2023). Ahora estrenará 'Maria', esperado 'biopic' sobre la legendaria soprano Maria Callas, a quien dará vida Angelina Jolie.

Además, Luis Ortega, autor de 'El ángel' (2018) o 'Dromómanos' (2012), debutará en la Sección Oficial veneciana con 'El Jockey' y un reparto compuesto por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho y Mariana Di Giarolamo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/25/luis-ortega-ursula-corbero-y-un-cine-de-gira-internacional-1068x578-1_1.jpg El Jockey, película de Luis Ortega. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, en la principal categoría también podrá verse al actor español Antonio Banderas, compartiendo cartel con Nicole Kidman en 'Babygirl', de la neerlandesa Halina Reijn, mientras que Luca Guadagnino convertirá México en una "suburra infinita" en 'Queer', adaptación de la homónima novela del escritor 'beat' William S. Burroughs.

El brasileño Walter Salles, autor de 'Diarios de motocicleta' (2004), volverá también a Venecia, donde ya estrenó 'Abril despedaçado' (2001), para competir con 'Ainda estou aqui'.

Fuera de competición

Por otro lado, la presencia hispanoamricana también se hace notar en la sección Fuera de Concurso, una especie de puesta de gala de películas de realizadores consagrados, como el 'Beetlejuice' de Tim Burton o el western 'Horizon: an american saga' de Kevin Costner.

Esta categoría acogerá las nuevas series del mexicano Alfonso Cuarón, 'Disclaimer', protagonizada por Cate Blanchett y Saca Baron Cohen, y del español Rodrigo Sorogoyen, 'Los años nuevos'.

Entre los documentales fuera de competición, la brasileña Petra Costa presentará 'Apocalypse in the tropics' para revelar el influjo de la iglesia evangélica en la agitada vida política de su país.

Sección Horizontes

En la sección Horizontes, la segunda en importancia del festival y dedicada a las nuevas corrientes, los realizadores españoles Aitor Arregi y Jon Garaño compiten con 'Marco', la historia el sindicalista Enric Marco que durante su vida fingió ser un superviviente de los campos de concentración nazis.

Y el guatemalteco Andres Rodríguez llevará su corto 'James'.

Por último, en las Jornadas de los Autores, la cineasta dominicana Johanné Gómez Terrero participará con 'Sugar Island', una historia de una joven embarazada en un país que penaliza el aborto.