"We Live in Time", de John Crowley, cerrará fuera de concurso el Festival de San Sebastián

Andrew Garfield y Florence Pugh protagonizan "We Live in Time", filme del director irlandés John Crowley. ( STUDIOCANAL/FILM4/SUNNYMARCH )

"We Live in Time", la última película del director irlandés John Crowley, clausurará, fuera de concurso, la sección oficial de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián el próximo día 28, informó este lunes el certamen.

La obra del realizador irlandés es una historia de amor protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh.

Las películas de Crowley

Crowley debutó en el largometraje con "InterMission" (2003), que se proyectó en San Sebastián dentro de la sección de nuevos directores.

Posteriormente, firmó filmes como "Boy A" (2007) -con Garfield en el reparto-, "Is Anybody There?" (2008), "Closed Circuit" (2013), "Brooklyn" (2015) y "The Goldfinch" (2019).

También dirigió capítulos de series como "True Detective", "Modern Love" y "Life After Life".

El protagonista de "We Live in Time", Andrew Garfield, hizo de hombre araña en "The Amazing Spier-Man" y optó dos veces al Óscar al mejor actor por sus papeles en "Hacksaw Ridge", de Mel Gibson, y por "Tick, Tick... Boom", de Lin-Manuel Miranda.

La protagonista femenina, Florence Pugh, también fue nominada al Óscar, en este caso a la mejor actriz de reparto, por su interpretación en "Little Women" (2029), y se dio a conocer con su papel en "Lady Macbeth" en 2016.

La actriz británica participó también en "Midsommar", "Don't Worry Darling", "Black Widow", "A Good Person" y "Dune: Part Two", entre otras.