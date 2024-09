La aclamada actriz británica Maggie Smith, conocida por su magistral interpretación en "The Prime of Miss Jean Brodie", falleció el pasado viernes a la edad de 89 años en un hospital de Londres. Su deceso fue anunciado por sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, quienes compartieron que la pérdida de su madre y abuela ha dejado a la familia devastada.

Nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Londres, Maggie Smith se destacó desde joven en el mundo del teatro y el cine. A lo largo de su carrera, se convirtió en un ícono, ganando un Oscar por su papel en "Los mejores años de Miss Brodie" y cautivando a nuevas generaciones como la condesa viuda de Grantham en "Downton Abbey" y la profesora McGonagall en las películas de Harry Potter.

Smith fue reconocida no solo por su talento, sino también por su aguda inteligencia. El director Richard Eyre la describió como "intelectualmente la actriz más inteligente con la que he trabajado", subrayando su habilidad para absorber y transformar los textos en arte.

A lo largo de su carrera, Smith acumuló una impresionante colección de premios, incluyendo dos Oscars, varios Globos de Oro y BAFTAs. Su interpretación de Jean Brodie le valió el Oscar a la Mejor Actriz, mientras que su papel en "California Suite" le otorgó otro como Mejor Actriz de Reparto. También fue galardonada con un Tony en 1990 por su trabajo en "Lettice and Lovage".

Smith nunca dejó de trabajar, incluso en sus últimos años. Su papel como Violet Crawley en "Downton Abbey" no solo le proporcionó nuevos admiradores, sino que también le valió tres premios Emmy y un Globo de Oro.

Su última aparición fue en el spin-off de "Downton Abbey" en 2022 y en "The Miracle Club" en 2023.

A lo largo de su carrera, Smith acumuló una impresionante colección de premios, incluyendo dos Oscars, varios Globos de Oro y BAFTAs. (FUENTE EXTERNA)

La personalidad detrás de la estrella

A pesar de su fama, Smith era conocida por ser reservada y a menudo esquiva en conversaciones sobre su trabajo. Como ella misma bromeó en el pasado, "Harry Potter es mi pensión", refiriéndose a su decisión de aceptar el papel de McGonagall. Aunque se la consideraba "difícil" en el set, muchos compañeros de trabajo defendieron su dedicación y su derecho a exigir excelencia.

Su carácter fuerte y su impaciencia hacia la incompetencia eran bien conocidos. "No tolero a los tontos, pero ellos no me toleran a mí, así que soy gruñona", admitió en una entrevista. Sin embargo, su agudeza y su ingenio en el escenario la convirtieron en una intérprete inolvidable.

Vida personal

Smith se casó con el actor Robert Stephens en 1967, con quien tuvo dos hijos que también se dedicaron a la actuación. Después de su divorcio en 1975, se casó con el escritor Beverley Cross, quien falleció en 1998.

A lo largo de su vida, fue nombrada Dama Comandante del Imperio Británico, un honor que subraya su contribución al arte y la cultura.

Un legado inmortal

Maggie Smith deja atrás un legado imborrable en la industria del cine y el teatro. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su dedicación al arte la han consagrado como una de las actrices más destacadas de su generación.

Con su fallecimiento, el mundo del entretenimiento pierde a una verdadera leyenda, pero su influencia y sus actuaciones seguirán inspirando a futuras generaciones.