Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizarán 'The Housemaid' del director Paul Feig

Combo de fotografías de las actrices Sydney Sweeney (i) y Amanda Seyfried. Sydney y Amanda serán las protagonistas de la adaptación al cine de 'The Housemaid', bajo la dirección del realizador Paul Feig, gracias a que Sweeney llegó a un acuerdo con el estudio Lionsgate, informó el medio especializado Deadline. ( EFE )

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried serán las protagonistas de la adaptación al cine de 'The Housemaid', bajo la dirección del realizador Paul Feig, gracias a que Sweeney llegó a un acuerdo con el estudio Lionsgate, informó el medio especializado Deadline.

El guion de Rebecca Sonnenshine está basado en la novela de Freida McFadden, y Todd Lieberman ('The Muppets') producirá el proyecto a través de Hidden Pictures, mientras que Sweeney, McFadden y Alex Young ('A Good Day to Die Hard') serán los productores ejecutivos del thriller psicológico.

La historia seguirá la vida de Millie (Sweeney), una mujer que busca un nuevo comienzo en su vida al iniciarse como empleada doméstica en la casa de Nina (Seyfried) y Andrew, una pareja adinerada y de clase alta, a quien intenta esconderles su oscuro pasado.

Pronto, la mujer descubrirá que los secretos que guarda la familia son más peligrosos que los suyos.

"Parte de la diversión del libro fue imaginar al elenco mientras lo leíamos, y Sydney Sweeney y Amanda Seyfried son perfectas para Millie y Nina: ambas son misteriosas, matizadas e increíblemente hábiles para convertirse en personajes que no revelan todo de inmediato", dijo Erin Westerman, copresidenta de Lionsgate Motion Picture Group en un comunicado a Deadline.

La novela de McFadden ha estado en la lista de los libros más vendidos del The New York Times y de Amazon durante 98 semanas y contando.

Sweeney alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su trabajo en la serie de HBO 'Euphoria', y desde entonces ha protagonizado filmes como 'Immaculate' o 'Anyone but You'.

Biografía de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Desde niña, mostró un notable interés por los deportes, practicando fútbol, esquí y béisbol, entre otros. Su pasión por la interpretación comenzó después de participar en una audición para aparecer como extra en una película independiente que se rodaba en su ciudad. Para convencer a sus padres de que le permitieran seguir su sueño de actuar, Sweeney elaboró un plan de negocios de cinco años y comenzó a acudir a múltiples audiciones para proyectos publicitarios.

Su carrerá como actriz comienza con pequeños papeles en series de televisión como 90210, Mentes criminales, Anatomía de Grey y Pequeñas mentirosas. Sin embargo, fue en 2018, gracias a su papel como Emaline Addario en la serie de Netflix Todo es una mierda, cuando empezó a darse a conocer en la industria. Ese mismo año consigue un papel recurrente en la serie El cuento de la criada y se suma al reparto de la miniserie de HBO Heridas abiertas.

En 2019, comenzó a interpretar a Cassie Howard en la serie de HBO Euphoria. Su interpretación fue elogiada y recibió una nominación al premio Primetime Emmy a la Mejor actriz de reparto en una Serie de Drama en 2022. Ese mismo año, participa en la película de Quentin Tarantino Érase una vez en... Hollywood. En 2021, apareció en la primera temporada de la ficción original de HBO The White Lotus, por la que fue aclamada por la crítica y obtuvo una nominación a los premios Emmy en la categoría de Mejor actriz de reparto en una miniserie.

En 2023, recibió elogios por su interpretación de Reality Winner en la película Reality, basada en la historia real de una ex miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este mismo año, protagonizó la comedia romántica Cualquiera menos tú. En 2024, se une al elenco de Madame Web, la película de superhéroes que forma parte del universo Spider-Man de Sony.

Biografía de Amanda Syfried

Graduada en la escuela de secundaria William Allen, Amanda Seyfried estudia en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Desde los 11 años participa en anuncios de televisión, pero gracias a su físico pronto debuta en la pequeña pantalla en ´As the World Turns´, una de las telenovelas más famosas de Estados Unidos.

En 2005, la carrera como actriz de Amanda Syfried despega gracias a su papel de adolescente sexy en ´Chias malas´, junto a Rachel McAdams y Lindsay Lohan. Paralelamente, aparece como episódica en series de televisión como ´Ley y orden: Unidad de víctimas especiales´, ´House´ y ´C.S.I´. Pero comenzará a ser popular por su aparición en la ficción televisiva ´Veronica Mars´, en la que interpreta a Lilly Kane, la mejor amiga de la protagonista Kristen Bell.

La actriz continúa su carrera en la pequeña pantalla en la serie de HBO ´Big Love´. Pero también participa en películas aclamadas como ´Nueve vidas´ (2005), de Rodrigo Garcia, en la que se muestra el retrato de nueve mujeres de hoy. Gracias a este papel, todas las actrices se alzaron con el Leopardo de Bronce a la mejor interpretación femenina, en el Festival de Locarno.

Su consagración en el mundo del cine llega en 2008 con la comedia musical ´Mamma Mia!´, en la que encarna a la hija de Meryl Streep. Un año después protagoniza ´Chloe´, donde comparte cartel con Julianne Moore y Liam Neeson. En la cinta interpreta a una chica de compañía contratada por una mujer que sospecha que su marido le es infiel.

En 2010, protagoniza el drama romántico ´Querido John´ y la comedia romántica ´Cartas a Julieta´. Un año más tarde encabeza el reparto de ´Caperucita Roja: ¿A quién tienes miedo?´, una nueva versión del clásico cuento dirigida por la realizadora de ´Crepúsculo´, Catherine Hardwicke.