Películas y series de antología perfectas para Halloween

En los años 70 y 80, películas como "Halloween" (1978) de John Carpenter y "El resplandor" (1980) de Stanley Kubrick definieron el cine de terror moderno, estableciendo iconos imborrables y explorando el miedo en su forma más pura.

La década de los 90 trajo un nuevo giro con "Scream" (1996) de Wes Craven, que revitalizó el subgénero del cine de terror denominado slasher, mientras que Tim Burton dejó su marca con películas como "Beetlejuice" (1988), ofreciendo una visión única del terror y la fantasía oscura.

Avanzando hacia el nuevo milenio, la narrativa se expandió hacia horizontes más complejos con obras como "The Conjuring" (2013), mientras que la televisión tomó la delantera con series de antología como "The Haunting of Hill House" (2018) y "The Fall of the House of Usher" (2023), con las que Mike Flanagan se ha consolidado como uno de los nuevos maestros del terror.

Este año, la anticipación por nuevas entregas como "Beetlejuice Beetlejuice" (2024) nos invita a explorar nuevas formas de asustarnos, demostrando que el género sigue vivo y lleno de creatividad.

Los orígenes del terror: clásicos que perduran

"Halloween" (1978)

La icónica película de John Carpenter nos presenta a Michael Myers, un asesino en serie que escapa de un manicomio para regresar a su pueblo en la noche de Halloween. La tensión se intensifica con cada paso de Myers, mientras la inolvidable banda sonora y la actuación de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode se convierten en elementos que definen el subgénero slasher.

No hay mejor forma de iniciar la temporada que con este clásico que nos recuerda que el terror puede estar más cerca de lo que creemos.

"El resplandor" (1980)

Stanley Kubrick nos sumerge en la mente perturbada de Jack Torrance (Jack Nicholson), atrapado con su familia en un siniestro hotel embrujado.

A medida que el aislamiento y las fuerzas sobrenaturales toman el control durante una violenta tormenta de nieve, el descenso de Jack hacia la locura ofrece algunas de las escenas más aterradoras jamás vistas en pantalla. Si te atreves a explorar el terror psicológico en su máxima expresión, 'El resplandor' te ofrecerá pesadillas inolvidables.

"Beetlejuice" (1988)

La cinta de Tim Burton es una comedia de terror que mezcla lo gótico y lo absurdo de manera única. Winona Ryder destaca como Lydia Deetz, una joven gótica fascinada por lo macabro, mientras Catherine O'Hara interpreta a su excéntrica madrastra, Delia.

La película se enriquece con una escenografía surrealista, donde el más allá se mezcla con la realidad. Escenas icónicas como la del Banana Boat Day-O, en la que los personajes bailan poseídos al ritmo de Harry Belafonte, capturan el tono inconfundible de humor negro y terror que hace de `Beetlejuice´ un clásico atemporal.

"Hocus Pocus" (1993)

El clásico de Disney narra la historia de tres brujas que son accidentalmente resucitadas en la noche de Halloween en el Salem contemporáneo, desatando caos y hechizos. Con un elenco estelar formado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, esta película ha alcanzado el estatus de culto gracias a su tono ligero y familiar, lo que la ha convertido en una tradición indispensable de Halloween.

Su éxito fue tan notable que en 2022 se lanzó una esperada secuela, reviviendo la magia y el entusiasmo por las travesuras de las icónicas hermanas Sanderson.

El regreso de las pesadillas: terror reinventado

"Scream" (1996)

La película dirigida por Wes Craven, revitalizó el subgénero "slasher" en la década de los 90, convirtiéndose en un clásico instantáneo y en un referente del cine de terror moderno.

Con su ingeniosa mezcla de horror y autoconciencia, la trama sigue a Sidney Prescott (Neve Campbell), una adolescente que se convierte en el objetivo de un asesino en serie conocido como Ghostface, quien utiliza las reglas de las películas de terror para seleccionar a sus víctimas.

A través de diálogos ingeniosos y personajes memorables, 'Scream' captura el espíritu de la época y ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, inspirando numerosas secuelas y un renovado interés por el cine de terror.

"Los otros" (2001)

Dirigida por Alejandro Amenábar, es una obra maestra del thriller psicológico que envuelve al espectador en una atmósfera de terror gótico cargada de misterio. Ambientada en una sombría mansión aislada tras la Segunda Guerra Mundial, la película sigue a Grace (Nicole Kidman), una madre devota que cuida con obsesión a sus dos hijos fotosensibles.

A medida que fenómenos inexplicables comienzan a perturbar la calma, el miedo se intensifica, llevando a un final impactante que redefine el concepto del horror. Con su tensa atmósfera y el juego brillante con lo desconocido, 'Los otros' se ha consolidado como un clásico contemporáneo, cautivando por su sutil manejo del miedo psicológico y sus giros inesperados.

"The Conjuring" (2013)

Dirigida por James Wan, uno de los nuevos maestros del terror, marcó un hito en el género del terror al basarse en hechos reales, revitalizando el interés por las historias de lo sobrenatural.

La película narra la inquietante experiencia de Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga), un matrimonio de investigadores paranormales que llega al auxilio de una familia atormentada por una presencia maligna en su hogar.

Este éxito no sólo cimentó el legado de los Warren, sino que también dio origen a una fructífera franquicia que ha capturado la atención de los aficionados al terror.

"The Haunting of Hill House" (2018)

Mike Flanagan reinventó el terror psicológico con su aclamada adaptación de la novela de Shirley Jackson, "The Haunting of Hill House" (2018). Esta inquietante serie no solo se adentra en los horrores sobrenaturales de una casa encantada, sino que también profundiza en los traumas y las complejas dinámicas de la familia Crain.

A través de una narrativa estructurada que alterna entre el pasado y el presente, la serie brilla por su enfoque emocional y su habilidad para fusionar el drama humano con el horror, estableciendo un nuevo estándar en el género y convirtiéndose en un referente para las producciones de terror contemporáneas.

La era de los nuevos monstruos: fantasmas del presente

"The Fall of the House of Usher" (2023)

Inspirada en el inquietante relato 1839 de Edgar Allan Poe, esta serie de Mike Flanagan presenta una reinterpretación moderna de su obra clásica, capturando la esencia de su terror gótico.

A través de la narrativa de una familia atrapada en una mansión en ruinas, la serie se adentra en los oscuros secretos y las tragedias que los atormentan, recordando al espectador cómo los relatos góticos siguen resonando en la actualidad.

Flanagan logra mantener el terror literario vivo al entrelazar emociones humanas con elementos sobrenaturales, invitando a la reflexión sobre la naturaleza del miedo y la culpa.

"La última noche en Tremor" (2024)

Oriol Paulo, reconocido por su habilidad para tejer tramas intrigantes, crea en esta nueva miniserie de Netflix un relato cautivador sobre Peter Harper, un compositor de bandas sonoras que busca inspiración en un recóndito pueblo costero de Irlanda tras un doloroso divorcio.

Su búsqueda de tranquilidad se ve interrumpida por una tormenta devastadora y un accidente que desata una serie de visiones inquietantes sobre sus solitarios vecinos, un matrimonio que guarda oscuros secretos. Con un enfoque en el horror psicológico, la serie promete sumergir a los espectadores en un viaje perturbador que explora los límites de la realidad y la locura.

"Historias de Halloween" (2024)

Dirigida por Kiko Prada, esta película celebró su estreno mundial en el Festival de Sitges (España). La historia sigue a Luis, un niño que, en la tarde del 31 de octubre, decide salir a hacer truco o trato en su vecindario, junto a su madre, interpretada por Macarena Gómez.

Sin embargo, Luis descubre que sus vecinos desconocen la festividad, lo que convierte su búsqueda de dulces en una experiencia poco exitosa. Tras recorrer varias calles, llega al enigmático anticuario en el centro, lo que promete llevarlo a una aventura inesperada.

Esta vibrante combinación de clásicos y nuevas joyas del cine de terror resalta la evolución constante del género y su inquebrantable atractivo cada Halloween.

Ya sea que te sumerjas en el terror de antaño o que te atrevas a explorar nuevas experiencias espeluznantes, el cine de terror es el compañero perfecto para esta festividad. Así que, ¡no olvides tus palomitas! Es hora de apagar las luces y dejar que los gritos y las risas llenen la noche, porque Halloween está aquí para desatar nuestra pasión por el miedo.

