Pedro Almodóvar siente "el fin de los tiempos" por la riada de Valencia y el triunfo de Trump

El cineasta español Pedro Almodóvar reflexionó este lunes con la escritora y activista trans Alana S. Portero sobre la muerte, la soledad y "el fin de los tiempos" motivado por las lluvias torrenciales de la provincia mediterránea de Valencia y la victoria electoral de Donald Trump en EE.UU.

"La semana pasada me sentía como si hubiera llegado el fin de los tiempos por lo ocurrido en Valencia y por culpa del triunfo de Trump", reconoció el director en la presentación del libro del guion de su última película 'La habitación de al lado' ('The Room Next Door') en Madrid.

El realizador se refería así a los efectos catastróficos del temporal que devastó hace dos semanas parte de esa provincia española (este), donde murieron al menos 214 personas, además de ocho fallecidos en otros lugares del país.

"El apocalipsis estaba ya allí, todo lo que estábamos hablando del cambio climático, que está dando sus resultados aquí, en España. Y, de pronto, vemos que al otro lado del charco (el océano Atlántico) va haber un montón de gente que está negándolo y tendrá el poder absoluto", describió.

Una adaptación cinematográfica libre y muy personal

Frente a ello, Almodóvar destaca el mensaje de esperanza y solidaridad que transmite con su última película, según opinó.

El cineasta valoró así la cualidad de acompañar a alguien en sus momentos más difíciles: "Es suficiente sólo el hecho de estar. Su lugar como amiga es estar ahí sentada. Es solidaridad, algo que tiene que ver con el amor, sobre todo en un punto tan violento como estamos viviendo en todos los sentidos".

La película narra la historia de amistad entre los personajes de Martha (interpretado por Tilda Swinton) e Ingrid (Julianne Moore) en los últimos momentos de la vida de la primera, enferma de cáncer terminal.

De la adaptación

Sin embargo, la adaptación no fue fácil. "El tipo de novela que hace la autora es inadaptable al cine" debido a su particular estilo narrativo, en el que entrelaza vivencias personales con la trama, según Almodóvar.

"Lo que definitivamente me lanzó a la acción -dijo el director- fue cuando esta amiga enferma le explica que ha decidido interrumpir todos los tratamientos y poner fin a su vida de manera seca y limpia".

"La situación entre estas dos amigas me proponía la posibilidad de hablar de la mortalidad; para una, muy cercana y decidida, y para la otra es algo que ella no es capaz de aceptar", explicó el cineasta sobe esta personal adaptación.

"Deposité en el personaje de Julianne mi temor y mi inadecuación a algo tan real como es la muerte", sintetizó.

Y subrayó: "Siempre ha habido algo muy político en mi cine, y es la libertad (...) La mujer tiene en mis películas una absoluta autonomía moral". EFE