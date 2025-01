Bradley Cooper, el taquillero actor polifacético

Bradley Charles Cooper nació el 5 de enero de 1975 en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), es de origen irlandés por parte de padre e italiano por parte de madre.

Tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de Georgetown en 2000, estudió interpretación en el Actor Studio Drama School de Nueva York.

Desde muy niño se había interesado por el cine, influenciado por su padre, pero fue a los doce años cuando decidió ser actor tras ver la cinta ´The Elephant Man´ de David Lynch.

Es uno de los actores mejores pagados y uno de los más recaudadores de la historia del cine a escala mundial.

A pesar de ser conocido por sus papeles de seductor en comedias románticas, es un profesional versátil que se ha transformado en personajes mafiosos, drogadictos o deprimidos.

A su faceta fílmica como actor, director, productor y guionista, suma su vertiente de cantante y compositor.

Durante su prolífica carrera ha participado en más de 30 películas y ha ganado un BAFTA, cuatro Critics' Choice y dos Grammys, además de haber sido nominado a 12 premios Óscar, cinco veces como actor, cinco como productor y dos como guionista.

Reconocido por la revista Time como una de las celebridades más influyentes a nivel mundial, las revistas People y Empire le han elegido como uno de los intérpretes más atractivos de la industria cinematográfica por sus ojos claros, su sonrisa espacial y su cuerpo atlético.

Trayectoria cinematográfica

Cooper comenzó su carrera profesional como actor en 1999 con una pequeña aparición en la serie televisiva ´Sex and the City´, pero no fue hasta 2001 que debutó en el mundo cinematográfico en la comedia ´Wet Hot American Summer´.

Tras esas primeras actuaciones, desempeñó roles menores en series de televisión como ´Alias´, donde interpretó a Will Tippin durante un par de temporadas.

Cooper ha sido nominado a 12 premios Óscar, cinco veces como actor, cinco como productor y dos como guionista.

Posteriormente empezó a aparecer con más frecuencia en la gran pantalla en cintas como ´Wedding Crashers´ (2005), ´Failure to launch´ (2006), y ´The Comebacks´ (2007).

Después de varios roles secundarios, su primer papel protagonista fue en ´The Midnight Meat Train´ (2008), una película de terror basada en el relato homónimo de Clive Barker.

Cooper alcanzó la fama mundial en 2009 cuando protagonizó la taquillera comedia ´The Hangover´, que recibió numerosas críticas favorables.

La aclamada cinta, que contó con un presupuesto de 35 millones de dólares, recaudó 467 millones y ganó un Globo de Oro en la categoría de mejor película.

La historia, que trata sobre tres amigos que pierden al novio en su despedida de soltero en Las Vegas, tuvo dos exitosas secuelas lanzadas en 2011 y 2013.

Desde ese momento, Cooper se convirtió en uno de los rostros más habituales de Hollywood.

En 2011 tuvo otro éxito comercial con ´Limitless´, un thriller de ciencia ficción en el que interpreta a un escritor en crisis que descubre una potente droga.

Su participación en filmes taquilleros continuó con ´Silver Linings Playbook´ (2012), ´American Hustle´ (2013) y ´American Sniper´ (2014), por cuyas actuaciones fue nominado a los premios Óscar.

´American Sniper´, dirigida por Clint Eastwood, donde interpreta al francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos, le convirtió en un símbolo emblemático de la guerra, algo no exento de polémica.

En los últimos años sus interpretaciones más destacadas han sido en ´Nightmare Alley´ (2021), ´Licorice Pizza´ (2022) y ´Maestro´ (2023).

Cineasta polifacético

Además de su faceta como actor, Cooper también asumió el reto de dirigir, escribir, producir, e incluso componer.

´A Star Is Born´, tercer remake del título de 1937, significó su debut como director en 2018.

Este drama musical, también protagonizado, producido y escrito por él, tuvo una gran aceptación por parte del público.

La impresionante química entre el actor y la debutante Lady Gaga traspasó la pantalla y transformó a la estrella pop en una verdadera actriz cinematográfica.

La banda sonora, grabada también junto a Lady Gaga, alcanzó la primera posición de los álbumes más vendidos en numerosos países. Una de sus composiciones, ´Shallow´, obtuvo el Óscar a la mejor canción original.

Tras su ópera prima como director, también ha dirigido ´Maestro´ (2023), un drama biográfico centrado en la relación entre el compositor estadounidense Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre.

Asimismo, es uno de los productores de `Joker´ (2019), una de las películas para adultos más taquillera de la historia, con una recaudación superior a los mil millones de dólares.

Y fue el productor ejecutivo de la serie ´Limitless´, una adaptación televisiva del thriller homónimo que protagonizó en 2011.

Además, Cooper interpretó a Joseph Merrick en la obra de teatro ´The Elephant Man´, siendo nominado a los premios Tony, y aportó su voz a Rocket Raccoon, el personaje cinematográfico de Marvel, en varias películas.

