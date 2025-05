Ralph Fiennes, actor de "Cónclave": "Tengo curiosidad por saber a quién elegirán como papa"

El actor Ralph Fiennes, protagonista de la película Cónclave, confesó este viernes en Barcelona que la coincidencia ahora del film con la elección de un nuevo papa hace que vea las imágenes y piense en una experiencia vivida y expresa su "curiosidad por saber a quién elegirán".

Fiennes, que presentó en el festival de cine de Barcelona BCN Film Fest su última película, The Return, en la que interpreta el personaje homérico de Odiseo, confesó en un enuentro con periodistas:

"Veo las imágenes y pienso que ya he estado ahí, pero tengo curiosidad por saber a quién elegirán, solo por el hecho de haber hecho la película".

"Me interesa el cónclave por las lecturas, por la investigación que tuve que hacer para el personaje y por el hecho de hacer una película y todo el proceso, de lo contrario, seguramente no le prestaría atención", dijo el actor británico.

Fiennes, que fue católico hace tiempo, siempre ha encontrado peculiar esta estructura de la Iglesia católica y la forma de elegir a su líder.

Para el actor de El paciente inglés, la película Cónclave "refleja muy bien las diferentes facciones y divisiones" que concurren en la elección de un nuevo papa.

Junto a él, el director de The Return, el italiano afincado en Londres Uberto Pasolini, añadió: "No esperaría que el papa Francisco haya podido influir lo suficiente entre los cardenales como para permitir la elección de otro papa progresista que continúe con este trayecto, pero no sabemos qué pasará".

Dirigida por Edward Berger, Cónclave sitúa a Fiennes como el cardenal Lawrence, el responsable de liderar el proceso de elección del nuevo papa tras la inesperada muerte del pontífice.

Es un proceso en el que se verá en medio de una conspiración, al tiempo que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

La película obtuvo el Óscar al mejor guion adaptado este año.

