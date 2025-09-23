×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
The Mandalorian
The Mandalorian

Las primeras imágenes del film de "The Mandalorian" revelan a un Baby Yoda más independiente

Se trata de unas primeras imágenes desveladas este lunes por Lucasfilm y muy esperadas por los seguidores de la saga de Star Wars

    Expandir imagen
    Las primeras imágenes del film de The Mandalorian revelan a un Baby Yoda más independiente
    Bai, Clang, Keeto y Grogu, en un fotograma de la película "The Mandalorian and Grogu", que se estrenará en mayo de 2026 y de la que hoy se ha lanzado el primer tráiler. (EFE/LUCASFILM LTD)

    Un Baby Joda más desarrollado e independiente, que ya no está siempre pegado al mandaloriano (Pedro Pascal). Eso es lo que ofrece el primer tráiler de la película "The Mandalorian and Grogu", que llegará a los cines en mayo de 2026.

    Unas primeras imágenes desveladas este lunes por Lucasfilm y muy esperadas por los seguidores de la saga de Star Wars, que además podrán ver a Sigourney Weaver -que interpreta a una piloto de combate- o escuchar un grito de Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, hijo de Jaba the Hutt.

    Aunque lo más destacado es que Grogu (conocido popularmente como Baby Joda) se muestra mucho más activo que en las tres temporadas que componen la serie original de Disney+, estrenadas en 2019, 2020 y 2023.

    Observando a los soldados imperiales junto al mandaloriano, disparando a enemigos o tratando de desafiar a Sigourney Weaver, el personaje de Baby Joda sigue con ese comportamiento entre infantil, cómico y poderoso que conquistó a los espectadores.

    Iconos imperiales en el tráiler

    En el tráiler del filme protagonizado por Pascal aparecen además soldados imperiales o los gigantescos caminantes imperiales que protagonizaron batallas en "The Empire Strikes Back" ("El imperio contraataca", 1980) o "Return of the Jedi" ("El retorno del Jedi", 1983).

    • Cinco años después de los acontecimientos que narra esa película se sitúa la serie "The Mandalorian", centrada en un cazarrecompensas contratado para recuperar a Grogu, pero huye con él para protegerlo.
    • Una serie que ha ganado 15 premios Emmy (de 48 nominaciones) y que ha sido, junto a "Andor", la ficción televisiva de la saga de Star Wars de mayor éxito.

    Ahora llega la película, dirigida por Jon Favreau, en la que, tras la caída del Imperio, los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia.

    Mientras, la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, y recluta la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pascal) y su joven aprendiz Grogu.

    "Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar a The Mandalorian y a su aprendiz Grogu a la gran pantalla es extremadamente emocionante", dijo Favreau cuando en enero de 2024 se anunció el proyecto del filme.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 