Guillermo del Toro se une a la ola de reacciones por la muerte de Rob Reiner

Reiner fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora Michele Reiner

    Expandir imagen
    Guillermo del Toro se une a la ola de reacciones por la muerte de Rob Reiner
    El actor Guillermo del Toro lamentó la muerte del actor Rob Reiner y de su esposa Michele Reiner, encontrados muertos en su residencia en Los Ángeles. (FUENTE EXTERNA)

    El director mexicano Guillermo del Toro se sumó este lunes a la ola de reacciones tras el hallazgo, el domingo pasado, de los cuerpos sin vida del realizador estadounidense Rob Reiner y de su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, en su domicilio de Los Ángeles (EE.UU.).

    "Rob Reiner era un ser humano auténtico y bueno, y un director extraordinario. Era vital y honesto, y él y Michele (Reiner) eran pilares de su comunidad y comprometidos con su arte y el bienestar de todos los que los rodeaban. Una pérdida devastadora", manifestó Del Toro en su cuenta de X sobre este caso en el que se ha señalado como sospechoso a Nick, el hijo mediano de la pareja.

    El mensaje del creador de ´El laberinto del fauno´ (2006) se suma a otras reacciones de personalidades como el expresidente estadounidense Barack Obama y figuras de Hollywood como las actrices Kathy Bates y Jamie Lee Curtis, o hasta el reconocido escritor Stephen King.

    Expandir imagen
    Infografía
    El cineasta Guillermo del Toro. (FUENTE EXTERNA)

    Al igual que Del Toro, King escribió en su cuenta de X su reacción de "horror y tristeza" ante el presunto asesinato de los artistas.

    "Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Un amigo maravilloso, aliado político y cineasta brillante (incluidas dos de mis películas). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado", dijo el autor, quien destacó el trabajo del cineasta sobre sus obras con las películas ´Misery´ (1990) y ´Cuenta conmigo´ (1986).

    Por su lado, Kathy Bates, protagonista de ´Misery´ -la película con la que se hizo ganadora del Óscar en 1991- dijo estar "horrorizada" ante la muerte de Reiner.

    Además expresó su amor por el cineasta a quien calificó de "brillante y amable", un hombre "que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista".

    Rob Reiner fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, y deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

    Al momento la Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa. 

