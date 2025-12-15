Guillermo del Toro se une a la ola de reacciones por la muerte de Rob Reiner

El actor Guillermo del Toro lamentó la muerte del actor Rob Reiner y de su esposa Michele Reiner, encontrados muertos en su residencia en Los Ángeles. ( FUENTE EXTERNA )

El director mexicano Guillermo del Toro se sumó este lunes a la ola de reacciones tras el hallazgo, el domingo pasado, de los cuerpos sin vida del realizador estadounidense Rob Reiner y de su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, en su domicilio de Los Ángeles (EE.UU.).

"Rob Reiner era un ser humano auténtico y bueno, y un director extraordinario. Era vital y honesto, y él y Michele (Reiner) eran pilares de su comunidad y comprometidos con su arte y el bienestar de todos los que los rodeaban. Una pérdida devastadora", manifestó Del Toro en su cuenta de X sobre este caso en el que se ha señalado como sospechoso a Nick, el hijo mediano de la pareja.

El mensaje del creador de ´El laberinto del fauno´ (2006) se suma a otras reacciones de personalidades como el expresidente estadounidense Barack Obama y figuras de Hollywood como las actrices Kathy Bates y Jamie Lee Curtis, o hasta el reconocido escritor Stephen King.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/guillermo-del-torojpg-guillermo-del-toro-artista-invitado-de-afi-fest-de-los-angeles-a473e1c4-d06dff0f.jpg El cineasta Guillermo del Toro. (FUENTE EXTERNA)

Al igual que Del Toro, King escribió en su cuenta de X su reacción de "horror y tristeza" ante el presunto asesinato de los artistas.

"Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Un amigo maravilloso, aliado político y cineasta brillante (incluidas dos de mis películas). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado", dijo el autor, quien destacó el trabajo del cineasta sobre sus obras con las películas ´Misery´ (1990) y ´Cuenta conmigo´ (1986).

Rob Reiner was a true and good human being and an extraordinary director. He was vital and honest and him and amichele were cornerstones of their community and committed to their art and the good of everyone around them. A staggering loss. — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 15, 2025

Por su lado, Kathy Bates, protagonista de ´Misery´ -la película con la que se hizo ganadora del Óscar en 1991- dijo estar "horrorizada" ante la muerte de Reiner.

Además expresó su amor por el cineasta a quien calificó de "brillante y amable", un hombre "que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista".

Rob Reiner fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, y deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

Al momento la Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.