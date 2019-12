$!Actores de origen criollo que se destacaron en Hollywood en 2019

Jharrel Jerome, nacido en el Bronx y de madre dominicana, se alzó con un Premio Emmy a “Mejor Actor de Miniserie o Telefilme” por su papel en “When They See Us”, mientras que Dascha Polanco y Algenis Pérez Soto, nacidos en República Dominicana, lograron destacarse en “The Irishman” y “Capitana Marvel”, respectivamente.

Jharrel Jerome y su Emmy

Ahora Jharrel Jerome brilla en Netflix con la miniserie “When They See Us” (Así nos ven), que retrata la historia de los ‘Cinco de Central Park’, un caso que estremeció Estados Unidos.

El joven se alzó con la estatuilla a “Mejor Actor de Miniserie o Telefilme” por su papel en “When They See Us” en los Premios Emmy.

Dascha Polanco y “The Irishman”

Dascha Polanco tiene una corta, pero interesante actuación en “The Irishman”, la muy esperada película de Martin Scorsese para Netflix.

Polanco comparte créditos con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Ella interpretó, además, a Elena, una madrastra arrogante en la miniserie “When They See Us”, en la piel de la esposa de Raymond Santana Sr, encarnado por el actor John Leguizamo, el padre de Raymond Santana, quien a su vez es el único latino implicado en el caso.

La criolla trabajó en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda, que verá la luz en el 2020.

Otra de las actrices con origen criollo es Leslie Grace y actúa como protagonista. Grace se dio a conocer como cantante de bachata, luego ha ido migrando a ritmos urbanos.

Dascha Polanco logró fama por su personaje Dayanara Diaz en Orange Is The New Black, una de las series fundacionales de Netflix.

Ella siempre ha hablado de las dificultades de esta industria: “Estoy de regreso en el campo de batalla. “Sigo sin conseguir papeles y viendo a quién se los dan, alguien totalmente opuesta a mí en cuanto a talla, imagen, experiencia... No necesariamente más o menos talentosa. Es sólo que, tú sabes, hay mucho por hacer para que haya un cambio”, comentó en una entrevista.