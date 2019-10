$!Angelina Jolie y su inspirador mensaje sobre el cáncer de mama tras la muerte de su madre

La actriz Angelina Jolie ha abierto su corazón sobre la lucha contra el cáncer y ha escrito un poderoso ensayo que ha sido publicado en la revista Time.

“Tomé elecciones para ver crecer a mis hijos”, dijo Angelina Jolie al hacerse una doble mastectomía y extirparse los ovarios por su alto riesgo de contraer cáncer.

Angelina Jolie (44 años) decidió tomar como un plan de vida visibilizar la lucha contra el cáncer y ayudar a que otras mujeres puedan prevenirlo.

En el ensayo, Jolie relató cómo ha sido su batalla contra este mal e hizo una reflexión sobre cómo ha afectado a su familia. Su madre, Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años tras una larga lucha contra un cáncer de ovario.

“Recuerdo que una vez sostenía la mano de mi madre, mientras recibía quimioterapia, cuando comenzó a ponerse morada y tuve que correr para buscar a la enfermera”, escribió. “Ahora hay nuevas formas de identificar qué medicamento de quimioterapia es mejor para cada paciente, lo que resulta en menos efectos secundarios horribles. Menos. A menudo todavía es tan duro para el cuerpo”.

“He vivido más de una década sin una madre”, se lamentó. “Conoció solo a algunos de sus nietos y a menudo estaba demasiado enferma para jugar con ellos. Ahora es difícil para mí considerar algo en esta vida divinamente guiada cuando pienso en cuánto se habrían beneficiado sus vidas del tiempo con ella y la protección de su amor y gracia”.

La actriz continúa el ensayo: “Mientras estaba de pie en el pasillo del hospital esperando que el cuerpo de mi madre fuera recogido y llevado para ser incinerado, su médico me dijo que le había prometido a mi madre que se aseguraría de que me informaran sobre mis opciones médicas”.

Según reporta El Español, Angelina aseguró que empezó a investigar sobre el cáncer, hasta tomar la decisión en 2013 de someterse una doble mastectomía preventiva tras descubrir que tenía un gen BRCA1 defectuoso, responsable del desarrollo de cáncer de mama y ovario. “La prueba llegó demasiado tarde para las otras mujeres de mi familia”, afirmó.

Dos años después, en un control médico rutinario le detectaron que empezaba a padecer signos tempranos de cáncer de ovario, y la actriz decidió solucionar el problema de raíz y someterse a una doble ovariectomía preventiva.

“A menudo me preguntan cómo me han afectado mis decisiones médicas y el hecho de hacerlas públicas. Simplemente siento que tomé decisiones para poder aumentar las posibilidades de estar aquí para ver a mis hijos convertirse en adultos y conocer a mis nietos”, reconoció.

“Lo que he llegado a comprender, cómo he reflexionado sobre mis propias experiencias y las de otros que he conocido, es que, si bien debemos seguir presionando para avanzar, la atención no se trata solo de tratamientos médicos, también se trata de la seguridad, la dignidad y el apoyo brindado a las mujeres, ya sea que estén luchando contra el cáncer o tratando de manejar otras situaciones estresantes. Y con demasiada frecuencia, no se les da la suficiente ayuda”, fueron parte de las declaraciones recogidas en el ensayo de la revista Time.

Angelina Jolie también habló de su estado de salud actual y declaró que tiene “un parche para las hormonas” y que se somete a “chequeos regulares”.

Reseña el portal que la exesposa de Brad Pitt y madre de seis hijos (varios adoptados) expresó que las experiencias han hecho que se sienta “más conectada con otras mujeres” y la han llevado a tener a menudo “conversaciones profundamente personales con extraños sobre la salud y la familia”.