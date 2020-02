$!“Birds Of Prey”: la búsqueda por una vida después del Joker

Los comics regresan a la gran pantalla con uno de los estrenos de la semana y se trata de “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, película dirigida por Cathy Yan y protagonizada por Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez y Chris Messina. Aquí vemos cómo Harley Quinn (Margot Robbie) se separa del Joker y se une a los superhéroes Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Renee Montoya (Rosie Pérez) para salvar a la joven Cassandra Cain (Ella Jay Basco) de un malvado señor del crimen, Máscara Negra (Ewan McGregor).

Esta es la octava película del Universo extendido de DC Comics (DCEU) y también es un spin-off de “Suicide Squad” (2016), pero se supone que no tiene que ver con “Joker” (2019), es decir que el payaso príncipe del crimen en este filme, será la versión de Jared Leto, no la de Joaquin Phoenix. A pesar de que varios aspectos de la trama están basados en la serie de cómics del mismo nombre, los personajes de Cassandra Cain y Renee Montoya no habían sido miembros oficiales del equipo y Harley Quinn solo es una adición reciente.

De todas formas, Margot Robbie propuso la idea de “Birds of Prey” a DC y Warner Bros como una película de acción de superhéroes protagonizada por mujeres y con una restricción R, y ellos estuvieron de acuerdo con su visión. Robbie también está a bordo como productora a través de su compañía de producción LuckyChap, por lo que todo el proyecto ha sido influido por ella. Por otro lado, la directora de este filme, Cathy Yan, no solo es la primera mujer asiática en dirigir una película de superhéroes, también es la segunda mujer en dirigir una película de DC después de Patty Jenkins, la directora de “Wonder Woman” (2017).

Por cierto circulan rumores que indican que esta solo es la primera parte de una “Trilogía de Harley Quinn”. Se supone que la segunda parte de la trilogía se titulará “Gotham City Sirens” y que la tercera se llamará “Birds of Prey vs. Gotham City Sirens”. Aun así, vamos a ver qué tal le va a esta película.