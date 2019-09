$!Cómo triunfar en Hollywood, según Gary Oldman

Netflix o Internet tienen mucho que ver con la falta de espectadores en las salas de cine, pero entre los jóvenes, los videjuegos también se volvieron otro estilo de entretenimiento. Y en una buena forma de combinar el cine con el mundo de videogames, hasta Gary Oldman se sumó al ‘juego’ de prestar su voz para ese nuevo universo. Ya había formado parte del famoso ‘Call of Duty’ en las diferentes versiones donde apareció con el rol del Capitán de la armada rusa Viktor Reznov (en la misma Segunda Guerra Mundial, donde antes había ganado el Oscar, desde el bando británico). Y ahora, también se puede jugar a pelear como Gary Oldman una guerra del año 2945, en el rol del Almirante Ernst Bishop, con el nuevo videjuego ‘Star Citizen’ que ya está desarrollando un segundo episodio con el título ‘Squadron 42’.

¿Hasta qué punto se volvieron una competencia para el cine, los videojuegos?

Hoy en día, las películas se caen todas las semanas de un cañonazo. Puedo estar contratado para una producción y una semana antes de comenzar con el rodaje alguien desenchufa el proyecto o se cae alguna inversión o consiguen el dinero de la producción muy rápido y en vez de preparar todo con tiempo, pueden llegar a llamarme para decirme “Bueno, empieza en dos semanas”.

¿El cine antes era diferente?

Sí, en las viejas épocas si yo te decía que empezábamos un rodaje el 29 de Octubre, empezábamos el 29 de Octubre. No se volvía a filmar ninguna escena. Ni siquiera tenías que volver. Filmabas una película en cinco o seis semanas y cuando terminabas podías irte de vacaciones o podías comprometerte con una obra de teatro. Ese era el baile al que estábamos todos acostumbrados. Eran tiempos mucho más fáciles donde yo podía pensar “Bueno, voy a hacer una obra de teatro el año próximo” sin que tengas que cambiar las fechas porque la película que tuvo que haber empezado ahora no empieza hasta dentro de un mes... Si no se cae.

¿Es más fácil para un actor pasar del teatro al cine que del cine al teatro?

Supongo que sí. Al menos yo no lo haría al revés, pero hay gente con coraje que lo hace, como Christian Slater. El empezó muy joven como actor, en el cine. Y hoy en día lo ves haciendo cada vez más teatro. Es algo increíble y yo no puedo imaginar hacerlo, sin haber tenido la educación adecuada.

¿Cuál es el mejor pago que recibió en el principio de su carrera?

35.000 libras me pagaron por ‘Sid Vicious’. Aquellos días ya no existen más. Pero en ese entonces, yo cobraba apenas 80 libras por semana, antes de impuestos. Trataba de llegar a fin de mes, trabajando en la Corte Real cuando alguien vino y dijo “Aquí hay 35.000 libras”. Y enseguida imaginé que podía arreglar la cocina (Risas).

¿Y si de repente hoy está en su casa y aparece en televisión una de sus películas... para a verla o cambia de canal?

Depende. Por lo general, cambio de canal. Y no es que me avergüenza un trabajo que hice, porque muchos de ellos ni siquiera me importan (Risas). Hay algunas cosas que me gustan más que otras, pero no deja de ser trabajos viejos. Supongo que pasa por ahí. Si fueras un pintor que trata de expresarse en una forma nueva y ves tus primeros trabajos... yo lo veo como algo que hice hace mucho tiempo y sigo adelante. Muchas veces me preguntan si tengo algún trabajo preferido, si tengo alguna interpretación favorita. Y mi respuesta siempre es la misma: La próxima película, la que voy a hacer.

En ese sentido, trabajos próximos, no le faltan. Apenas después de haber ganado el Oscar con el rol de Churchill, en el mismo año estrenó la película ‘Hunter Killer’ con Gerarld Butler y ‘Killers Anonymous’ (Asesinos Anónimos) con Jessica Alba. Y después de haber estado detrás de la voz y la imagen animada del Almirante Ernest Bishop de los videojuegos ‘Star Citizen’ y ‘Squadron 42’, para el 2019 tiene programados otros dos estrenos: ‘The Woman in the Window’ con Amy Adams (sobre una solitaria mujer que espía a sus nuevos vecinos) y ‘Mary’ (con la historia de una familia que compra un barco sin saber que esconde varios secretos). Pero todavía hay más, porque está por filmar con Meryl Streep y Antonio Banderas, ‘The Landromat’ de Steven Soderbergh sobre el escándalo de Panama Papers, donde un grupo de periodistas descubrieron más de 10 millones de archivos que al día de hoy involucra a políticos y personalidades de importancia mundial con cuentas de banco secretas para evitar impuestos. ¿Mejor todavía? Se prepara a dirigir su propia película ‘The Flying Horse’ sobre la vida personal del verdadero fotógrafo Eadweard Mybridge que tuvo mucho que ver con el desarrollo del mundo del cine. Un mundo que Gary Oldman conoce bastante bien.