Todos los detalles del Spider-Man gay de Marvel

Spider-Man tiene una nueva versión y será la primera versión homosexual de este famoso superhéroe creado por Stan Lee. Llega en un nuevo proyecto titulado Edge of Spider-Verse y ahora tenemos más detalles.

El nombre del personaje es Web Weaver y ahora hay muchos más detalles de este personaje.

Web Weaver aparece en Edge of Spider-Verse #5, un nuevo cómic que salió a la venta en octubre. Es un compañero de Peter Parker que, en una realidad alternativa, lo empuja para que no le pique la araña radiactiva. Así las cosas, es él quien obtiene los poderes de Spider-Man y no Parker.

Web weaver, no te he leído pero ya te amo



Es que tiene que tener unas ocurrencias en combate y una forma de pelear tan guay que me motiva



Y la araña??? adoro pic.twitter.com/s3UpKN5zkf — Alice ? ? ?? (@AliciaMRav) July 7, 2022

Weaver es un diseñador de modas que ha tejido su propio traje. Aún no se sabe si este personaje tendrá una adaptación a la pantalla grande, ya sea en una cinta live-action o en alguna cinta animada.

Y tú, ¿qué esperas de este nuevo personaje?