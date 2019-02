$!Las 10 nominaciones de “Roma” abultan historia mexicana en los Premios Óscar

Las diez nominaciones de “Roma”, con el director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira al frente, pueden abultar este domingo una historia de 22 Premios Óscar que México suma desde que Emile Kuri ganó el de mejor dirección de arte por “The Heiress” en 1950.

Kuri ganó otro Óscar, por “20.000 Leagues Under the Sea” (1955), y registró otras seis nominaciones, todas a mejor director de arte: “Silver Queen” (1943), “Carrie” (1953), “Executive Suit” (1955), “The Absent Minded Professor” (1962), “Mary Poppins” (1965) y “Bedknobs and Broomsticks” (1972).

En la ceremonia de la Academia de este domingo, Cuarón, director de “Roma”, buscará su tercera estatuilla dorada tras las dos ganadas en 2014 con la película “Gravity” en las categorías de mejor director y como mejor montaje.

Cuarón ha tenido además nominaciones para los premios de la academia como mejor guion original con “Y tu mamá también” (2003), mejor montaje y mejor guion adaptado con “Children of Men” (2007) y mejor película con “Gravity” (2014).

Alejandro González Iñárritu es el mexicano que tiene más Premios Óscar, cinco, tres con “Birdman” (2015) obtenidos en las categorías de mejor director, mejor guion original y mejor película; más los ganados con “The Revenant” (2016) a mejor director y el Honorífico que recibió por “Carne y Arena” (2018).

La nominación de Guillermo del Toro a mejor guión original por “El laberinto del fauno” (2007) precedió a su victoria en 2018 con “The Shape of Water” con sendas estatuillas a mejor dirección y mejor película.

El fotógrafo Emanuel Lubezki tiene en su hoja de vida los premios de 2014 por “Gravity”, 2015 por “Birdman” y 2016 por “The Revenant” y nominaciones por “A little princess” (1996), “Sleepy Hollow” (2000), “The New World” (2006), “Children of Men” (2007) y “The Tree of Life” (2012).