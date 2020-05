$!Pedro Urrutia: “Verán la realidad de los barrios”

En los últimos meses los planes de todo el mundo han cambiado, en especial para los que trabajan en la industria del cine, y para Pedro Urrutia no fue diferente.

El joven director tenía previsto el estreno en el país de su segundo filme “Carta Blanca” para octubre, ha decido aplazarlo para el 2021 e iniciar el recorrido de la película por festivales internacionales.

Y así fue, Carta Blanca es selección oficial de la 13era edición del Philadelphia Independent Film Festival 2020. Este prestigioso festival elige las películas gracias a The Underground film forum, que se pasan 12 meses revisando películas de todas partes del mundo y Carta Blanca fue elegida entre ellas.

“Carta Blanca es una película que trata sobre la realidad que se vive en los barrios del país. Carta blanca es un código que se utiliza la policía en los lugares más vulnerable del país y con mayor índice de delincuencia. En ella vemos la relación de la policía con el bajo mundo y cómo se empieza a eliminar delincuentes para crear orden”, adelanta el director de este filme en el que se adentra a un tema delicado y muy controversial.

La película cuenta con las actuaciones de Pepe Sierra y Héctor Aníbal, y los famosos actores internacionales Damián Alcázar, conocido por su papel en Narcos de Netflix, y Julio Bracho, popular por sus personajes El Chivo y El Chema.

“Estos dos grandes actores se interesaron en participar en la película por el contenido y el mensaje que lleva, no fue por dinero, lo que me hace muy feliz, además en hemos incluido figuras la música urbana que van a sorprender con sus personajes como Tempo, El Alfa, La Manta, entre otras figuras que también tienen peso en la historia”, adelanta el director de la cinta.

La motivación para tratar esta realidad fue el deseo de Urrutia de darles una voz a aquellos que quieren hacer un cambio en la sociedad. “Yo vengo de una familia humilde y por tanto conozco la realidad de los barrios, pero siempre he visto que cuando policías o personas de los barrios han querido hablar del tema han tenido que enfrentar consecuencias. No hay mejor manera para presentar un mensaje que a través del cine. En un principio iba a realizar un documental, pero todo el mundo me decía que ese tema daba para una película, por eso decido dejar otros proyectos en los que estaba involucrado para centrarme en Carta Blanca. Esta película es el mensajero de esas voces que se encuentran en lugares vulnerables y que no se pueden expresar. la película muestra una realidad que puede parecer muy cruda, pero muestra la verdad y presenta una realidad para que comencemos a hacer cambios que son necesarios en nuestra sociedad. Es hora de despertar y unirnos antes de que esta realidad se ponga peor”, afirma el director.

Madurez

Del estreno de su ópera prima, Código Paz, han trascurrido ya casi seis años, por lo que entiende que en este filme verán un crecimiento. “Luego de Código Paz he trabajado con otros proyectos, pero este ha tomado un tiempo por el proceso de investigación. Ha sido un proceso contar una historia exactamente como sucede en el país. Unir todas las piezas me tomó tiempo, por lo que cuando la gente vea esta película verá algo muy diferente a lo que fue Código Paz, tal vez no será muy diferente el estilo, pero sí se va a notar la madurez que hay en este segundo proyecto. Me siento muy satisfecho porque sé que se nota el crecimiento que he tenido, en el que incluyo lo que he aprendido en otros que he realizado tanto a nivel nacional como internacional, por eso me ha tomado este tiempo”, afirma.