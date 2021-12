Pregunta: Doctora, necesito su consejo. Me separé de mi esposo y en parte me siento culpable, porque yo le ponía la mano a su dinero si él llegaba borracho y usé su tarjeta sin su permiso. Pero eso es algo que yo no puedo controlar. Cuando llegaba tomado, agarraba dinero de su pantalón, y con eso me sentía bien, era como una venganza por sus andanzas. Yo lo amo y sé que él me quiere.No sé qué hacer.

Respuesta: Hola, agradezco la honestidad en tu carta, no puedo imaginarme lo difícil que es admitir que tomas el dinero de tu esposo. Fíjate como me explicas que lo haces cuando él llega tomado, y me expresas que es una forma de venganza. Podríamos decir que es una forma de castigarlo. Ahora bien, me preocupa lo que expresas sobre no poder controlarlo, por lo que me quedo con la duda sobre si solo lo haces cuando él llega borracho o si ha ocurrido en otras circunstancias.

Pues tomar dinero no es el problema, es cuando lo haces a escondidas, con enojo, cuando son para cosas innecesarias o puedes por su uso llevar a que tu esposo se endeude y no pueda pagar.

Esto es una forma de traición, así como lo lees, la traición financiera es igual de impactante negativamente que cualquier otra, pues la desconsideración y el abuso arropan el vínculo y el que es traicionado deja de confiar.

Para solucionarlo es importante que busques ayuda para entender la compulsión al gasto, que te lleva a ocultar información. También es importante que puedas aprender a gestionar tus emociones y luego en la terapia, trabajar la dinámica de pareja para ver todo lo que opacó al amor y dónde se perdió el compromiso.