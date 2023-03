Siete informaciones que no deberías ocultar a tu ginecólogo

Hay muchas informaciones que las mujeres omiten en las consultas ginecológicas, sobre todo, si se trata del aspecto sexual. Esto, tal y como cuenta la doctora Elena Conti, especialista en obstetricia, responde al hecho de que, en torno al tema, todavía giran muchos mitos y tabúes.

No obstante, debes tener presente que, no ser 100 % honesta con tu ginecólogo, podría traer consecuencias a tu salud. ¿Qué informaciones no deberías callarte en el consultorio? Conti enumera siete muy importantes.

1. Si eres regular o no. Las irregularidades en el periodo menstrual podrían significar un trastorno en el ciclo hormonal o ser producto de alguna situación, como el estrés, que necesite ser tratada. Lleva un control de fechas de tus reglas para mantener al tanto a tu médico.

2. Cantidad real de parejas sexuales. Se trata de un tema muy personal; sin embargo, si hay dudas sobre una posible enfermedad de transmisión sexual o cualquier condición que pudiera haberse derivado de las relaciones sin protección o la promiscuidad, es importante ser completamente sincera. Recuerda que estos especialistas no están para juzgarte, sino para cuidar tu salud.

3. Si has tenido un aborto. Debes informarlo a tu médico para que este confirme que no hayan quedado secuelas que te traigan problemas en un futuro.

4. Si el sexo no es placentero o hay dolor. Podría ser un indicador de que algo no anda bien a nivel hormonal o existe la probabilidad de que se trate de alguna condición relacionada con el suelo pélvico. Si todo está bien en esos aspectos, el galeno debe referirte a una consulta con un terapeuta sexual.

5. Si mantienes relaciones sin protección. Los métodos anticonceptivos intrauterinos, orales o inyectables pueden ayudarte a prevenir un embarazo no deseado, pero no te protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Tu doctor te orientará sobre las opciones para cuidarte y te indicará las analíticas necesarias para descartar infecciones de transmisión sexual.

6. Anormalidades en el flujo u olor vaginal. Presentar flujo vaginal es normal en ciertos días del periodo, pero si notas anormalidades en la cantidad y el color, así como olores atípicos, es importante que lo expongas en consulta, ya que esto es, casi siempre, producto de una infección vaginal. Este tipo de infecciones son más frecuentes de lo que se piensa, por lo que no debería ser motivo de vergüenza.

7. Preferencia sexual. Para Conti, las preferencias y prácticas sexuales son informaciones que no deberían ocultarse en una consulta ginecológica. “Esto puede dar una visión más clara con respecto a determinadas situaciones que presente la mujer y manejarlas adecuadamente en función de su orientación sexual”.