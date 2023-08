Bárbara Sodré: "Amamantar es una manifestación de la naturaleza femenina"

República Dominicana tiene la tasa de mujeres lactantes más baja de América Latina y el Caribe; mientras que a nivel mundial ocupa la cuarta posición. Según datos de UNICEF "solo el 4.7% de los infantes menores de seis meses son amamantados exclusivamente en RD".

Lactar es comer, es recibir seguridad en el pecho de la madre, es amor y es inmunizarse ante la amenaza que simboliza para un bebé este mundo contaminado. No debe ser una vergüenza lo que está bien. Bárbara Sodré, creadora de Mom and Baby Care, cita al doctor Nigel Rollins, un científico de la OMS: "El suceso o el fracaso de la lactancia no debe ser visto como responsabilidad solamente de la mujer, los gobiernos y la sociedad también deben apoyar la mujer a través de políticas públicas y planes estratégicos en la comunidad".

Qué deberías saber

A continuación, te damos algunas informaciones sobre la lactancia que quizás desconocías:

Según la OMS hasta los seis meses de edad un bebé debe recibir lactancia materna de manera exclusiva, es decir, no ingerir más nada; y hasta los dos años como alimentación complementaria. A partir de ahí queda a consideración de la madre y el hijo.

Lactar en público, sin mantas que tapen el seno, no debería lacerar la moral de nadie. La verdadera función del seno es alimentar a través de la lactancia. De manera que no hay por qué avergonzarse de hacerlo donde surja la necesidad.

Si pasas por un lugar en el que alguien está lactando, no le fijes la mirada porque es acosar; evita comentarios, consejos y acciones como intentar tapar los senos. Lactar no es un acto delictivo.

La lactancia no es sinónimo de pobreza, ni tacañería, solo significa que se quiere dar el mejor alimento que existe en el mundo.

Lactar tiene un efecto positivo en la economía familiar porque en un semestre se pueden economizar unos 300 mil pesos, si no compra fórmula.

Un bebé que toma lactancia materna exclusiva puede defecar hasta cada siete días, sin que esto signifique un problema de salud. Si lo monetizas disminuye los cambios de pañales.

La lactancia materna representa la primera vacuna para el bebé y suministra todos los nutrientes e hidratación que necesita un recién nacido. Para la madre, lactar disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama.

Lactar aporta al desarrollo cognitivo del bebé. Apoyar la lactancia es poner un granito de arena para una sociedad mejor. l