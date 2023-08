Pregunta: Doctora, tengo 17 años con mi pareja, nos conocimos cuando yo tenía 16 y él 23, nos separamos en el 2018, decidí volver con él en enero de este año, nunca he tenido sexo pleno con él, nunca he sentido un orgasmo, y todo eso lo entendí cuando, en el lapso de tiempo que estuvimos separados, conocí a alguien que se interesaba totalmente por sentir mi cuerpo y mis orgasmos, yo ni sabía que era multiorgásmica, con esa persona pude conocer y validar mi cuerpo y sexualidad, lamentablemente, solo tenía eso con esa otra persona y la relación terminó. El caso es que mi esposo no me busca con frecuencia y cuando yo estoy prendiendo ya el terminó hace rato y, en verdad, no sé cómo hablar el tema con él. Le he dicho, en ocasiones, que yo también necesito sentir, que yo también tengo deseos de llegar al término, pero parece que no le importa. Ahora estoy embarazada, pero eso no es impedimento, en verdad no sé qué hacer con ese tema, soy la mujer más insatisfecha del universo.

Respuesta: Lo primero que me llama la atención es cuando me explicas que no sabes cómo hablar con él, pues las parejas necesitan y deben palpar que es posible tener una conversación abierta, aunque se digan cosas incómodas, pero al final la idea es poder mejorar aquello que nos causa ruido.



Pienso que tu diálogo debe iniciar explicándole lo difícil que ha sido para ti conversar ya que entiendes que él no te toma en cuenta y que te gustaría mejorar las cosas por el bien de la relación. Después, debes expresarle tus necesidades, el deseo que tienes de que las cosas mejoren, dile que te gusta como hombre, que él te enciende y que deseas sentirlo, pero con un poco más de tiempo, que, así como él tiene la oportunidad de disfrutarte y tener un orgasmo, tú también lo deseas.

Fíjate que en lo que te recomiendo no atacas, solo expresas y válidas lo importante que es él para ti. Después de dicha conversación si no expresa o demuestra cambios, entonces, la actuación tuya debe ser distinta y él debe asumir que no estarás en la disposición de tener relaciones solo para que él se divierta.

Aquí es ganando y ganando, si él no está dispuesto a hacerlo tampoco tú. Es un error acostarnos con el otro para llevar la fiesta en paz pues, con el transcurrir del tiempo, terminarás sintiendo desconsideración y abuso.