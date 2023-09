Pregunta: Buenos días doctora, tengo una vergüenza enorme con mi esposo y me siento muy mal: me vio masturbarme en el baño después de haber terminado de tener sexo con él (lo he hecho varias veces, pero es cuando él está muy cansado y yo he querido seguir), me siento mal porque me preguntó si es que no me satisface y no es así, me siento plena con él, así como también me complace sexualmente en todo, tengo vergüenza con él, me siento tan mal y culpable. Pero no quiero que crea que no me satisface porque sí lo hace, yo amo mi esposo y me siento bien con él.

Respuesta: Hola mi querida. Lo que debes hacer es sentarte a conversar con él, decirle que hay momentos en que no terminas en el tiempo esperado, que te quedas con las ganas y es por eso que te autoestimulas. Dile que asumes el hecho de que realmente debiste quizás involucrarlo, pero que te daba vergüenza que él pensara que se trataba de otra cosa.

Exprésale cuánto él te gusta, pídele que no lo dude, sé lo más honesta posible al explicarle por qué has usado este método para alcanzar el clímax.

También es importante que le dejes expresar cómo se siente y decirle que para la próxima terminarás masturbándote en la cama, junto a él.