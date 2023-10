Despertar en armonía impacta en el aprendizaje de tus hijos

Según un estudio realizado por la Universidad de Michigan en 2017, se descubrió que los niños que experimentan un ambiente familiar positivo al comienzo del día tienen un mejor rendimiento académico y emocional. El estudio reveló que los niños que siguen rutinas matutinas armoniosas, que incluyen interacciones afectuosas y tiempo de calidad con sus padres, tienden a mostrar una mayor concentración en la escuela y una mayor estabilidad emocional.

En un mundo donde la rapidez nos envuelve, es necesario detenerse y analizar de qué manera estamos despertando en nuestros hogares y cómo podemos mejorar las interacciones que marcan el inicio del día. Un despertar en armonía comienza la noche anterior; no es magia, no ocurre porque sí, requiere orden, planificación y la decisión de ser intencionales.

A continuación, compartimos siete recomendaciones para lograr despertar en armonía y tener un impacto significativo en el estado emocional y cognitivo de los niños a lo largo del día, así como en el tuyo también.

1. Ordena y prepara todo lo que puedas la noche anterior: Ayuda a tus hijos a organizar su uniforme completo, incluyendo los accesorios, y sus mochilas según el horario. Adelanta tanto como puedas del desayuno y las meriendas, como cortar frutas o preparar rollitos de jamón y queso en envases. Además, llena el termo de agua y coloca en el frizzer. Esto puede llevarte solo 10 minutos por la noche y ahorrará mucho tiempo en la mañana cuando los minutos pasan volando.

2. Mamá y Papá se despiertan 20 minutos antes que todos en casa: Tómense un momento tranquilo para disfrutar de su taza de café, disfrutar del silencio y regalarse un espacio de calma al inicio del día, lo cual ayudará a transmitir esta serenidad a los hijos cuando se despierten. Esto hará la diferencia en todo el día.

3. Despierta a tus hijos con amor: Si sigues el paso anterior, estarás en calma y emocionalmente presente para esos días en los que los niños no quieren levantarse o no han dormido bien por alguna razón. Despertarlos con voz dulce, abrazos y besos marcará sus vidas para siempre, esos momentos no se olvidan.

4. Establece una rutina matutina positiva: Esta puede incluir un espacio breve para expresar gratitud., porque cuando ejercitamos este valor a primeras horas del día se reducen los niveles de estrés y genera momentos de calidez en familia.

Te puede interesar 10 actividades para compartir y disfrutar (todos) en familia

5. Elijan una canción para despertar con energía: La música puede tener un impacto significativo en nuestras emociones y estados de ánimo. Pueden asignar un día de la semana para que cada miembro de la familia elija su canción favorita y así despertar con energía y alegría.

6. Crea un menú semanal de meriendas: Simplifica tus mañanas al tener un menú semanal de meriendas visible en la nevera para hacer las mañanas más llevaderas. Puedes descargar un menú de 2 meses en www.madresos.com

7. Comunica lo que necesitas de los demás las madres suelen cargarse mucho con múltiples actividades en la mañana, es importante revisar qué están haciendo por sus hijos que ellos ya tienen la edad y las habilidades para hacer por ellos mismos y darles responsabilidades puntuales que aporten a la armonía en la mañana, pues no es responsabilidad de una sola persona sino de todos en casa.

A menudo, debido al ritmo de trabajo de la mayoría de los padres hoy en día, las mañanas se convierten en el único espacio verdadero que comparten con sus hijos. La invitación es para aprovechar esas horas entendiendo que más que momentos estamos creando memorias que a su vez impactan el aprendizaje de nuestros hijos en el aula y su gestión emocional.

Leer más Desayunos saludables: 4 ideas nutritivas y deliciosas para comenzar el día