5 tips para lograr mejor calidad de vida a través del ahorro

El que gasta menos de lo que recibe y lo invierte no tiene tantos sobresaltos como el que no cuenta con dinero a la mano.

—¿Un fondo de emergencias, Diego Sosa?

No, no hablo ni creo en la mentalidad del fondo para emergencias, hablo de dinero real, de creación de patrimonio, no de dinero pasajero que se termina con la primera variación de gasto.

Para las emergencias cuento con tarjetas de crédito y una buena imagen crediticia. Si tengo necesidades de dinero no me hace falta pensar de dónde saldrá.

Sé que muchos pararán la lectura aquí o ya la pararon. ¿La razón? No es posible ahorrar con el costo de la vida, las guerras, etc.

Son las mismas personas que para llegar al final del mes tienen que reducir gastos a la mitad. Pero, desde que reciben dinero, comienzan a gastar en adquisiciones no planificadas y sin pensar en el siguiente fin de mes.

Consejos para ahorrar

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/screen-shot-2023-12-14-at-6.12.13-pm.png

Bueno, llegaste hasta aquí; o ya sabes ahorrar y quieres ver si te digo algo para mejorar, o quizá no ahorras y quieres saber cómo puedes.

Si eres de estos segundos y cuando leas el primer tip te viene a la mente razones por la que no se puede, te recomendaría intentar ver por qué sí, no por qué no.

Definir para qué quiero ahorrar: Todo lujo futuro que deseamos alcanzar está a nuestras manos si ahorramos a tiempo. Un 10% de lo que ingresamos debe formar un buen capital para un día comprar una vivienda, por ejemplo. Es un ahorro perpetuo y la verdadera forma de crear un patrimonio. Definir para qué tengo que ahorrar: Habrán gastos que no podremos afrontar con el ingreso del mes. Puede dañarse la nevera o enfermarse alguien. O podemos necesitar comprar una nueva estufa. Debemos definir una cantidad mensual para los gastos que llegarán; y otra, para lo que queremos lograr (compras programadas). Abrir una cuenta para ahorrar: Preferiblemente de inversión, como en un fondo mutuo. De esa manera, el dinero guardado estará inmediatamente generando más dinero. Ponerle un débito automático a la cuenta: Con los montos que definimos para ahorrar. El dinero debe ir directo a la cuenta de inversión. De donde solo lo sacaremos para el propósito que lo guardamos. Revisa cada cierto tiempo los pasos 1 y 2: Porque las cosas cambian. Además, desde el principio no haremos el plan perfecto. Y nunca será perfecto.

Te deseo un feliz camino por el mundo de la generación de bienestar económico, el único medio para lograr vivir en verdadera abundancia.