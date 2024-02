Cómo mantener tu relación a salvo de conflictos con la madre del hijo de tu pareja

Pregunta: Dra. Simó, ¿qué se puede hacer cuando la madre del hijo de tu novio te llama para decirte que hable con el padre del niño?

Ella me llama cada vez que están en desacuerdo con relación a su hijo. Hoy me dejó un mensaje para que le diga a mi novio que lo va a someter a la justicia, porque según ella él no le da lo que le corresponde.

Respuesta

Lo recomendable es no involucrarte en esa dinámica pues podría afectar de forma negativa tu relación. Entonces lo que harás, cuando ella te vuelva a llamar, es decirle que no te corresponde ser intermediaria, pues la situación la deben manejar ellos dos.

Dile que lamentas mucho el no poderle colaborar, que no está bien que te involucres y ser parte de un triángulo que no pediste y que no tiene nada que ver contigo. Ella seguramente se molestará (eso ocurre cuando ponemos límites) pero debes dejar que ella lidie con su malestar.

También hablarás con él, le dirás cuál es tu posición y que no te gustaría tener que seguir viviendo ese conflicto, pues tú no eres quién para decirle cómo manejarse, pero que recuerde que al final la persona más afectada será su hijo.

Esta recomendación la baso en que nunca son buenos los triángulos ni el hecho de que ella entienda que puede llamarte para que sirvas de emisario. Tu relación no tiene que ver con nada de esto, por lo que salirte del dime y te diré, será lo más apropiado para todos.

