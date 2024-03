Mi novia me dejó sin explicaciones

Pregunta: Dra. Simó, mi novia de casi dos años de relación comenzó a actuar de forma fría y aislada culpando de esto a su trabajo, dice que la tiene estresada y ya no tiene tiempo para nosotros.

De la nada me dice que ella necesita un tiempo. Yo quedé en el aire, pero me retiré, le di gracias por la relación y corté todo contacto, pero usted sabe lo que me duele este proceso, pues me pregunto qué pasó aquí.

La verdad es que necesito respuestas porque las preguntas me sobran y me agobian.

Respuesta

Lamento muchísimo que las cosas quedaran de esa forma, pues tienes la sensación de que tu pareja no fue honesta y no te valoró en su justa medida, pero como siempre digo "el amor no tiene garantías" y hay cosas que damos por hecho y no necesariamente el otro lo ve igual que nosotros.

Entiendo que tienes dudas, cuestionantes y un signo de interrogación enorme que te aprisiona el pecho, pero hay preguntas de las que no obtendrás respuesta, pues solo ella te podría aclarar las cosas y, por lo que me cuentas, tu ex prefirió alejarse en vez de confrontarte.

Entonces, de ahora en adelante, cuando te cuestiones, sé compasivo contigo y asume que no sabes la respuesta, pero que estarás bien, que el otro tiene su forma y, aunque no estés de acuerdo, la tienes que respetar.

Intenta no llegar a conclusiones porque esto te causa angustia y al final seguirás en la misma posición de dolor, más bien respóndete todas las veces que sea necesario que el otro no te valoró.

Ocupa tu mente en actividades que te mantengan enfocado y trata de salir con amigos que no te hablen del asunto.

