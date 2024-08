El desafío de la convivencia cuando no aceptas a los hijos de tu esposo

Es importante respetar a los niños ajenos en la convivencia familiar, quienes no deben sufrir por decisiones de los adultos. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, tengo una relación maravillosa, pero el único problema es que no soporto a los hijos de mi esposo, no quiero que vengan a la casa y me molesta cuando llaman a su papá. Sus edades son 4, 7 y 9 años.

¿Cómo puedo alejarlos de su papá?

Respuesta

Creo que estás muy errada, tu enfoque no debería ser separar a esos niños de su papá, más bien deberías aprender a lidiar y respetar esa dinámica, pues cuando llegaste ellos ya existían.

También debiste tomar en cuenta que te involucraste con un hombre que tenía un plus, es decir, venía con hijos incluidos, y muchas veces incluso con la ex, hasta que los hijos sean capaces de comunicarse sin la necesidad de su madre.

Entonces lo que puedes hacer es trabajarte ese malestar que presentas para que logres tener una buena dinámica con tu esposo y su entorno, pues no creo que con los sentimientos que has descrito las cosas estén bien.

No digo que debes amarlos pues eso es algo que se da de forma espontánea, pero sí debe existir respeto entre ustedes y la que debe comenzar a fomentarlo eres tú, pues ellos son niños que aún no gestionan bien sus emociones y no tienen que pagar las malas decisiones de los adultos.