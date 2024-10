Cuando el amor se convierte en sacrificio, una historia de desilusión

No todos los problemas son patológicos, hay personas que actúan por egoísmo y maldad. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, me siento destrozada. Le entregué mi vida a alguien que nunca me valoró; ni siquiera fue agradecido ante los sacrificios que hice para que estudiara y se realizara como profesional.

Yo, en cambio, me estanqué para que él pudiera destacarse. Para mí todo esto ha sido muy duro, pues desde que éramos novios hablábamos de lo que queríamos.

Yo lo apoyé, pero ahora que logró el éxito me dijo que le avergonzaba estar con una mujer tan poquita como yo. Comenzamos terapia por decisión mía. Llegué a pensar que era un narcisista, pero la psicóloga me dijo que no tenía rasgos, que simplemente era una persona egoísta.

Yo necesito que usted me ayude a entender si mi pareja, en el fondo, tiene algún trastorno que lo hizo cambiar. Ya me pidió el divorcio, se fue de la casa y siguió su vida.

Respuesta

"No todo es una patología, también la maldad existe". Es difícil aceptar que la persona que elegimos como pareja, para que camine con nosotros en un proyecto tan importante como es el matrimonio, pueda ser capaz de abandonarnos a nuestra suerte en momentos donde quizás estemos tan frágiles.

Pero siempre he dicho que no conocemos cien por ciento al otro hasta que su ego se infle, y creo que es lo que ocurrió con ustedes.

Mientras no hubo dinero ni éxito estuvo sumergido en una nebulosa que no te permitió ver su real yo, pero luego, cuando pudo manejar cierta fortuna o dicha, no fue capaz de agradecer todo lo que hiciste por él.

Es que la ingratitud es hija de los egocéntricos y de los grandes merecedores.

Como te explicó la psicóloga, no todo es fruto de una patología. Hay personas que simplemente son malas, accionan por el odio, la maldad, la envidia, los celos.

Lamento muchísimo lo que estás viviendo y sé que será un proceso difícil aceptar todo esto, pero sigue avanzando en tu sanación y continúa en tus terapias.

