Cómo lidiar con familiares que te hacen sentir culpable

Pregunta: Hola doctora, tengo familiares que lo único que quieren es hacerme sentir culpable de todos sus males, sin importar lo que hago por el bienestar de la familia. Por más que trato, no logro entender por qué. Me gustaría que me diga cómo puedo mejorar la convivencia con ellos.

Respuesta

Querida, querer entender las razones por las que tus familiares son como son es donde radica tu principal conflicto; el segundo es ser permisiva y querer aguantar todo pensando que en algún momento valorarán todo tu esfuerzo.

Cada ser humano carga con una historia repleta de experiencias, traumas y creencias. Esto, acompañado de una personalidad, un tipo de apego y emociones, influye en su día a día.

Te puede interesar Mitos y realidades del amor propio en la pareja

Muchas veces es difícil de manejar para algunas personas, por lo que les cuesta hacerse responsables de sus propios errores y buscan a quién culpar para que cargue con ellos.

Es importante que entiendas que no puedes controlar cómo el otro ve la vida, ni cómo maneja sus emociones o percibe el sentir de los demás.

Te recomiendo que trates de buscar tu tranquilidad, aceptando al otro como es. Esto no significa que debas seguir aguantando sus groserías o su victimización; lo que digo es que aprendas a moverte en otros ambientes, salir de la dinámica disfuncional.

Es momento de poner límites sanos por tu bienestar. No descartes buscar la ayuda de un profesional si la dinámica no mejora.

Un terapeuta familiar puede guiarte para encontrar la mejor solución.

Leer más Perfil bajo y respeto, reglas de oro durante un divorcio