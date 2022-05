El emotivo mensaje de Luis Medrano tras la muerte de Augusto Guerrero

Augusto Guerreo junto a su hijo, Tuto Guerrero , productor de Dominicanas Got Talent. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

Con la partida de Augusto Guerrero se pierde un ser humano solidario que siempre estaba presto para ayudar a otros. Así se referió el empresario artístico Luis Medrano tras la muerte del productor de espectáculos y televisión, quien falleció a los 76 años al momento de ser sometido a un cateterismo cardíaco en la clínica Corazones Unidos, según confirmó a Diario Libre su hijo, el también productor de televisión Tuto Guerrero.

El veterano productor de televisión fue ingresado la semana pasada en el centro clínico luego de confrontar problemas respiratorios y presión arterial elevada. Días después de su ingreso a la unidad de terapia intensiva, se estableció que estaba positivo para la COVID-19.

A continuación, sus emotivas palabras

Cuando murió mi madre Altagracia Medrano, cuando murió mi soporte espiritual Milán Medrano, cuando murió mi hermana Dilcia Medrano, cuando murieron mis abuelos, cuando murió Johnny Ventura, cuando murieron Yaqui, Fredy, Corporan, Anthony Ríos, Victor Victor, Joseito Mateo, Johnny Pacheco, Luisito Marti, Sonia Silvestre, Papa Molina, Julio Cesar Matias, Fernando Echavarria y Guicho Pichardo. En cada oportunidad le pregunté a Dios, ¿por qué me quitaba la vida llevándose la razón de ser de este país y sobre todo de mi vida?

Hoy no repetiré la misma pregunta, le haré otra, Dios con la partida de Augusto Guerrero te estás llevando el que muchas personas no tengan comida ni medicinas ni trabajo y donde tocar una puerta, donde la esperanza y la fe se hacían realidad.

Te me llevaste todo, absolutamente todo, el amigo perfecto, ese hermano adorado, era como una medicina porqué era un sanador natural que el problema que le llegaba hasta que no lo resolvía no paraba, esa la felicidad de Augusto.

Él era mi hermano, sí. mi hermano Augusto Emilio Guerrero. Te quiero tanto Augusto querido. Estos más 35 años siempre ayudándome jamás los olvidaré. Vete en paz gigante de la solidaridad.

Sobrela exitosa carrera de Guerrero

Augusto Guerrero fue un experimentado productor de televisión, cuya carrera la ha desarrollado en la empresa Televisa, firma propietaria del Show del Mediodía, propiedad del empresario, José Augusto Thomen, quien también fue ingresado en la clínica Corazones Unidos de esta capital, a causa de complicaciones de salud.

Guerrero produjo el icónico programa televisivo «El Show del Mediodía» por cerca de 40 años y, junto a José Augusto Thomen estuvo al frente del afamado espacio televisivo y cosechó grandes éxitos duerante los años 70, 80 y 90.

Por sus manos, como productor de dicho espacio así como otras propuestas de Televisa, pasaron nombre de figuras como: Freddy Beras Goico, Milton Peláez, Felipe Polanco, Yaqui Núñez, Daniel Díaz Alejo, Cuquín Victoria, Anthony Ríos, Cecilia García, Luisito Martí, José Jáquez, Estela Cuesta, Roberto Salcedo, Jochy Santos, J. Eduardo Martínez, Soraya María, Julie Carlo, Zoila Luna, Jorge Taveras, entre otros que hicieron nombre sólidos en el arte y la comunicación.

Miembro fundador de la UNPHU. Estudió arquitectura por cinco años, luego fue a estudiar el origen de la arquitectura moderna en Italia, Francia y España.

Guerrero fue un gran difusor de la música y la cultura dominicana, cultivando amistades con artistas locales y extranjeros, entre ellos: Raphael de España, quien es el padrino de su hijo Tuto.

También era muy amigo de José José, Alberto Cortez y Marco Antonio Muñiz, Pablo Milanés, Amauri Pérez, Luis Carbonell, Barbarito Diez, Consuelito Vidal y Silvio Rodríguez.